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Прошлое останется позади: три знака зодиака ждет новая любовь

гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 01:04 Фото: magnific.com
13 сентября 2026 года три знака зодиака могут почувствовать сильный прилив романтической энергии, сообщает Zakon.kz.

По астрологическому прогнозу, пишет YourTango, влияние Лилит в прямом движении поможет оставить сомнения и прошлые разочарования позади и открыть дорогу новым отношениям.

Телец

Представители знака смогут избавиться от страха перед отношениями. Они перестанут сомневаться в себе и решатся впустить любовь в свою жизнь.

Весы

День поможет Весам пересмотреть отношение к себе и вернуть уверенность. Любовь к себе, как обещает прогноз, может привлечь внимание окружающих и стать началом нового романтического периода.

Скорпион

Скорпионы наконец перестанут избегать любви. Накопившееся чувство одиночества отступит, а вместе с ним появится готовность к новым отношениям и положительным переменам.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее было опубликован гороскоп на субботу, 12 сентября 2026 года.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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