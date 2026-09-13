#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
Советы

Астрологи назвали знаки зодиака, которые скоро переживут нечто необыкновенное

Девушка, горы, снег, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 05:30 Фото: magnific
13 сентября 2026 года с тремя знаками зодиака произойдет нечто потрясающее. В это трудно поверить, но во время фазы растущей Луны в Весах это станет реальностью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, астрологи советуют быть открытыми к мысли, что даже в мире, настолько переполненном негативом, есть столько же позитива, и он в наших руках.

Лев

Проснувшись в воскресенье утром, первое, что ты скажешь: "Это будет потрясающий день". В настоящий момент вы настроены на невероятно позитивный лад и это мышление имеет решающее значение. Происходят потрясающие вещи, и все, что вам нужно сделать, чтобы их увидеть, – это поверить в то, что они происходят. Наслаждайтесь и не теряйте надежду.

Весы

Сегодня с вами происходит нечто потрясающее, и это случилось как нельзя кстати. Хотя это звучит банально: восприятие решает все. Сейчас вы полны оптимизма, и это работает на вас. Вы больше не позволите негативу проникнуть в вашу жизнь. Вы довольны собой, по-своему, и намерены сохранить это чувство.

Стрелец

Последнее, чего вам хочется, – это тратить время на негатив, который гарантированно вызовет сожаление. Это не в вашем стиле. В конце концов, вас не зря называют вечным оптимистом. В воскресенье вы не бездействуете. Вы знаете, что происходит в мире, но также знаете, что сами управляете своей жизнью. Хотя вы не можете контролировать происходящее в мире в целом, но можете сделать так, чтобы ваш собственный мир был прекрасен.

Ранее стали известны знаки зодиака, которые скоро получат всю поддержку Вселенной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Мужчина, бомж, еда, нищета
05:59, 23 февраля 2026
Названы три знака зодиака, которые скоро покончат с бедным существованием
Природа, радость, легкость
05:49, 16 июня 2026
Астрологи пообещали долгожданное облегчение в жизни трех знаков зодиака
Горы, космос, планеты
05:32, 30 августа 2026
Астрологи назвали три знака зодиака, которых скоро испытает космос
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина с трофеем на US Open
06:07, Сегодня
До карьерного "Шлема" Рыбакиной осталось выиграть "Ролан Гаррос"
Елена Рыбакина выиграла третий турнир &quot;Большого шлема&quot;
05:37, Сегодня
Сколько денег и очков заработала Елена Рыбакина за историческую победу на US Open
Елена Рыбакина после победы в финале US Open
05:01, Сегодня
Елена Рыбакина выступила с заявлением после триумфальной победы на US Open
Арина Соболенко во время финального матча на US Open
04:43, 13 сентября 2026
Заслуженно: Соболенко прокомментировала поражение от Рыбакиной в финале US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: