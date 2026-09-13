Астрологи назвали знаки зодиака, которые скоро переживут нечто необыкновенное

13 сентября 2026 года с тремя знаками зодиака произойдет нечто потрясающее. В это трудно поверить, но во время фазы растущей Луны в Весах это станет реальностью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, астрологи советуют быть открытыми к мысли, что даже в мире, настолько переполненном негативом, есть столько же позитива, и он в наших руках.

Лев

Проснувшись в воскресенье утром, первое, что ты скажешь: "Это будет потрясающий день". В настоящий момент вы настроены на невероятно позитивный лад и это мышление имеет решающее значение. Происходят потрясающие вещи, и все, что вам нужно сделать, чтобы их увидеть, – это поверить в то, что они происходят. Наслаждайтесь и не теряйте надежду.

Весы

Сегодня с вами происходит нечто потрясающее, и это случилось как нельзя кстати. Хотя это звучит банально: восприятие решает все. Сейчас вы полны оптимизма, и это работает на вас. Вы больше не позволите негативу проникнуть в вашу жизнь. Вы довольны собой, по-своему, и намерены сохранить это чувство.

Стрелец

Последнее, чего вам хочется, – это тратить время на негатив, который гарантированно вызовет сожаление. Это не в вашем стиле. В конце концов, вас не зря называют вечным оптимистом. В воскресенье вы не бездействуете. Вы знаете, что происходит в мире, но также знаете, что сами управляете своей жизнью. Хотя вы не можете контролировать происходящее в мире в целом, но можете сделать так, чтобы ваш собственный мир был прекрасен.

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