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Советы

Известны знаки зодиака, которые скоро получат всю поддержку Вселенной

Космос, планета, люди, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 08:22 Фото: magnific
11 сентября 2026 года три знака зодиака получат благословение Вселенной. Во время новолуния в Деве их волнует множество вопросов. Но замечательно то, что можно во всем разобраться и прийти к достойному выводу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, ясность, которую приносит это новолуние, заставляет чувствовать себя особенными и дарит повод доверять своей интуиции.

Дева

Пора отбросить излишние размышления и тревоги. Примите тот факт, что с вами все в порядке. Это может казаться непривычным, но на самом деле беспокоиться не о чем. Когда в пятницу Луна войдет в ваш знак, вы наконец-то позволите себе расслабиться и отдохнуть. Сейчас вам кажется, что вся Вселенная сговорилась с вами, чтобы все сложилось наилучшим образом. Возможно, вы не привыкли к такому благосклонному отношению, но сейчас вы находитесь в центре внимания.

Весы

В этот день вы замечаете нечто интересное и очень позитивное. Благодаря энергии новолуния вы видите в себе нечто, что может стать великим. Для вас новолуние в Деве – это время раскрытия потенциала. Оно не только вселяет надежду, но и дарит ясность ума и внутреннее понимание того, что вы способны на многое. Вы чувствуете вдохновение и бесстрашие, и давно уже не позволяли себе чувствовать себя так хорошо.

Рыбы

Вы чувствуете себя лучше и увереннее, чем когда-либо за очень долгое время. Вам не нужны похвалы от друзей или лайки от совершенно незнакомых людей в социальных сетях, чтобы знать, кто вы и чего стоите. В пятницу, во время луны в Деве, вы чувствуете себя сильным и невероятно способным. Вы уже знаете, что вы лучший, и никто не сможет вас в этом переубедить. Ваша ценность зависит только от того, что вы сами о себе думаете.

Ранее были названы знаки зодиака, которые избавятся от финансового отчаяния в ближайшее время.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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