Астрологи назвали три знака зодиака, которых скоро испытает космос

30 августа 2026 года ретроградный Сатурн станет испытанием для трех знаков зодиака. Во время его ретроградного движения может возникнуть чувство неудовлетворенности жизнью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, в частности, лишь некоторые астрологические знаки углубятся в проблему и попытаются осмыслить то, что есть и то, что можно изменить.

Рак

С тех пор как в июле началось ретроградное движение Сатурна, все, что вы пытались скрыть, всплывает на поверхность. И это вызывает у вас чувство разочарования. Настоящая проблема в том, что вы не всегда можете повлиять на некоторые ситуации. Вы должны смириться с необходимостью адаптации. Вот что такое ретроградный Сатурн.

Весы

Есть кое-что, чего вы хотите, но чего не можете получить. И это немного раздражает вас 30 августа. Вам хочется обмануть себя, думая, что это ваше, но это не так. Особенность ретроградного Сатурна в том, что он действительно указывает на правду. Эта правда может быть очень болезненной. В этом нет ничего трагичного. Просто нужно смириться с этим. И вы это сделаете.

Водолей

Из уроков, которые преподносит вам Ретроградный Сатурн, можно многому научиться. Во время этого транзита в воскресенье вы найдете повод для жалоб. Возможно, вам даже надоест слушать собственные жалобы. Ретроградный Сатурн укажет вам, где вы застряли. Если вы не можете выбраться из застоя в одиночку, то имеете право и даже можете обратиться за помощью.

Ранее мы писали, что три знака зодиака начнут богатеть, начиная с этого момента и до 6 сентября.