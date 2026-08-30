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Астрологи назвали три знака зодиака, которых скоро испытает космос

Горы, космос, планеты, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 05:32 Фото: magnific
30 августа 2026 года ретроградный Сатурн станет испытанием для трех знаков зодиака. Во время его ретроградного движения может возникнуть чувство неудовлетворенности жизнью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, в частности, лишь некоторые астрологические знаки углубятся в проблему и попытаются осмыслить то, что есть и то, что можно изменить.

Рак

С тех пор как в июле началось ретроградное движение Сатурна, все, что вы пытались скрыть, всплывает на поверхность. И это вызывает у вас чувство разочарования. Настоящая проблема в том, что вы не всегда можете повлиять на некоторые ситуации. Вы должны смириться с необходимостью адаптации. Вот что такое ретроградный Сатурн.

Весы

Есть кое-что, чего вы хотите, но чего не можете получить. И это немного раздражает вас 30 августа. Вам хочется обмануть себя, думая, что это ваше, но это не так. Особенность ретроградного Сатурна в том, что он действительно указывает на правду. Эта правда может быть очень болезненной. В этом нет ничего трагичного. Просто нужно смириться с этим. И вы это сделаете.

Водолей

Из уроков, которые преподносит вам Ретроградный Сатурн, можно многому научиться. Во время этого транзита в воскресенье вы найдете повод для жалоб. Возможно, вам даже надоест слушать собственные жалобы. Ретроградный Сатурн укажет вам, где вы застряли. Если вы не можете выбраться из застоя в одиночку, то имеете право и даже можете обратиться за помощью.

Ранее мы писали, что три знака зодиака начнут богатеть, начиная с этого момента и до 6 сентября.

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Аксинья Титова
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