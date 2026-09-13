Известны знаки зодиака, которые станут хозяевами жизни совсем скоро

13 сентября 2026 года три знака зодиака испытают надежду, которой им давно не хватало. Во время прямого движения Лилит появится знак, показывающий, что готовится нечто хорошее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, события этого дня доказывают, что мы не жертвы обстоятельств, а хозяева положения. Мы снова можем взять ситуацию под контроль и обрести свою силу.

Дева

Прямое движение Лилит – невероятно мощная сила. Когда она на вас воздействует, то меняет траекторию вашей жизни в позитивную сторону. Прямо сейчас это именно то, что вам нужно. Вам нужно напоминание о том, что в мире еще есть добро. Обычно вы немного скептически относитесь к чему-то настолько хорошему. Но этот знак настолько силен, что у вас нет другого выбора, кроме как поверить в него.

Весы

Во время прямого движения Лилит вы просто не сможете погрузиться в ту пропасть сомнений, которая мучила вас много лет. Вы всегда хотели оставаться верны себе, но мир снова и снова показывал, что это сложно. Сейчас Вселенная говорит вам, что надежда повсюду, и так было всегда. Раньше вы никогда не давали ей реального шанса. Но сегодня она неоспорима.

Водолей

В период прямого движения Лилит вы видите, что надежда не только есть, но и находится в вашей власти. Вы можете либо поддаться негативу и трудностям, которые всегда будут рядом, либо выбрать радость и позитив. Конечно, вы выбираете второе, оставляя отчаяние позади. Действительно, пора!

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