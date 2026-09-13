Известны знаки зодиака, которые станут хозяевами жизни совсем скоро
Как пишет YourTango, события этого дня доказывают, что мы не жертвы обстоятельств, а хозяева положения. Мы снова можем взять ситуацию под контроль и обрести свою силу.
Дева
Прямое движение Лилит – невероятно мощная сила. Когда она на вас воздействует, то меняет траекторию вашей жизни в позитивную сторону. Прямо сейчас это именно то, что вам нужно. Вам нужно напоминание о том, что в мире еще есть добро. Обычно вы немного скептически относитесь к чему-то настолько хорошему. Но этот знак настолько силен, что у вас нет другого выбора, кроме как поверить в него.
Весы
Во время прямого движения Лилит вы просто не сможете погрузиться в ту пропасть сомнений, которая мучила вас много лет. Вы всегда хотели оставаться верны себе, но мир снова и снова показывал, что это сложно. Сейчас Вселенная говорит вам, что надежда повсюду, и так было всегда. Раньше вы никогда не давали ей реального шанса. Но сегодня она неоспорима.
Водолей
В период прямого движения Лилит вы видите, что надежда не только есть, но и находится в вашей власти. Вы можете либо поддаться негативу и трудностям, которые всегда будут рядом, либо выбрать радость и позитив. Конечно, вы выбираете второе, оставляя отчаяние позади. Действительно, пора!
Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые скоро переживут нечто необыкновенное.