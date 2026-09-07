Названы знаки зодиака, которые станут хозяевами удачи совсем скоро

7 сентября 2026 года три знака зодиака притягивают удачу и благополучие. Во время прямого движения Лилит на первый план выходит сила, которая исходит непосредственно от вас, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, прямо сейчас мы сознательно говорим "нет" негативным влияниям в нашей жизни и получаем только самые лучшие возможности.

Телец

Во время этого транзита вы даете понять всем окружающим, что с вами лучше не связываться. Самоуважение – очень мощная вещь. Демонстрируя другим, что вы уважаете себя, вы открываете дверь к удаче. Вселенная откликается на ваш образ мышления и вознаграждает вас. Это запускает цепочку событий, благодаря которым вы верите в себя. В вашем уме нет сомнений, и их никогда не должно быть.

Весы

Новый транзит не только придает вам сил, но и притягивает к вам все лучшее, что может предложить Вселенная. Вы можете не знать, что произойдет, но можете быть уверены, что все будет хорошо. Удача на вашей стороне. Идея счастливой, беззаботной жизни. Почему нет? Все, что происходит во время прямого движения Лилит, происходит не случайно. Это приближает вас на один шаг к тому, что вы заслуживаете.

Рыбы

Ваша удача в понедельник не связана с игрой в лотерею и не является результатом ваших молитв о благоприятном стечении обстоятельств. Все, что происходит сейчас, – заслуга прямого влияния Лилит. В этот период вы осознаете, кто вы есть и какой силой обладаете. Вы ценны в тех аспектах, которые раньше недооценивали. Пришло время вернуть себе чувство собственного достоинства. Не позволяйте никому принижать вашу силу, даже вам самим.

Ранее стало известно, что жизнь пяти знаков зодиака перевернется с ног на голову совсем скоро.