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Советы

Одной пенки недостаточно: дерматолог рассказала, как правильно смывать макияж

человек, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 17:34 Фото: magnific
Привычной пенки или геля для умывания может быть недостаточно, чтобы полностью смыть макияж. Неправильное очищение кожи со временем может обернуться высыпаниями, черными точками, сухостью и раздражением, сообщает Zakon.kz.

Как правильно очищать лицо, рассказала порталу "Доктор Питер" дерматолог Рузиля Ким.

По словам специалиста, оптимальный вариант – двухэтапное очищение. Сначала нужно использовать средство, которое растворяет косметику: мицеллярную воду или желе, гидрофильное масло либо молочко. После этого следует умыться мягкой пенкой или гелем, чтобы удалить остатки макияжа и первого средства.

При этом выбор первого этапа зависит от типа кожи и используемой косметики. Гидрофильное масло хорошо справляется со стойким и водостойким макияжем, а также плотными солнцезащитными средствами на минеральных фильтрах. Дерматолог рекомендует его прежде всего обладателям сухой и чувствительной кожи, тогда как при жирной и склонной к акне коже такой вариант может не подойти.

Мицеллярная вода и молочко подходят для повседневного макияжа и разных типов кожи. При чувствительной коже и розацеа специалист советует обратить внимание на мицеллярное желе: его можно наносить ладонями, уменьшая трение кожи ватным диском.

Одной пенки или геля, по словам Ким, иногда достаточно лишь при очень легком макияже – например, если использовались только немного пудры и неводостойкая тушь. Такие средства в первую очередь предназначены для удаления кожного сала, пота и поверхностных загрязнений и могут не справляться с тональным кремом, стойкой помадой или водостойкой тушью.

Понять, что кожа очищена недостаточно, можно по нескольким признакам. Среди них – следы косметики на ватном диске после умывания, ощущение пленки или липкости, остатки туши под глазами по утрам, появление черных точек, закрытых комедонов и участившихся высыпаний. Насторожить также могут сухость и тусклый вид кожи.

При этом дерматолог не советует пытаться очистить лицо "до скрипа". Такое ощущение может говорить о том, что вместе с загрязнениями с кожи удалено слишком много естественных липидов. В результате могут появиться стянутость, сухость и раздражение.

Регулярно ложиться спать с косметикой специалист также не рекомендует. Остатки макияжа и кожного сала могут способствовать закупорке пор и обострению акне, а тушь и подводка – раздражению глаз и воспалению век.

Со слов врача, привычка постоянно помогать другим, терпеть и ставить собственные потребности на последнее место может незаметно вредить здоровью. Подробнее – по ссылке.

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Айсулу Омарова
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