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Советы

Почему хорошие люди могут чаще болеть: объяснение кардиолога

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 14:17 Фото: Zakon.kz
Со слов врача, привычка постоянно помогать другим, терпеть и ставить собственные потребности на последнее место может незаметно вредить здоровью, сообщает Zakon.kz.

Кардиолог и кардиопсихолог Анна Кореневич объяснила, почему люди, которых окружающие считают добрыми и безотказными, нередко оказываются среди ее пациентов.

По словам врача, дело не в самой доброте и тем более не в том, что болезни каким-либо образом "выбирают" человека по его моральным качествам. За годы практики Кореневич заметила другую закономерность: надежные и отзывчивые люди часто берут на себя чужие проблемы, не умеют отказывать и забывают заботиться о себе.

Они продолжают работать, когда организму уже нужен отдых, скрывают усталость и раздражение, стараются избегать конфликтов и годами привыкают терпеть. В результате человек может даже не замечать, что постоянно находится в состоянии напряжения.

По словам Кореневич, хронический стресс способен нарушать сон, способствовать повышению артериального давления и воспалительным процессам, а также увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом врач подчеркнула, что доброта сама по себе не приводит к болезням сердца. На их развитие влияют наследственность, возраст, уровень холестерина и давления, диабет, образ жизни и другие факторы. Однако хронический стресс, особенно если человек привык подавлять свои переживания, также не стоит недооценивать.

Кореневич считает, что для здоровья важно вовремя останавливаться и отдыхать, уметь отказывать другим и не бояться самому просить о помощи.

Ранее ученые обнаружили парадокс: физическая активность не всегда защищает от деменции.

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Айсулу Омарова
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