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Сливовый мармелад, как раньше: получается ароматным и хранится месяцами

Мармелад, продукты, кулинария, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 06:40 Фото: magnific
Из спелых слив можно приготовить густой и ароматный домашний мармелад, который сохранит вкус долгой зимой. Он подходит к тостам и блинам, а также для начинки для домашней выпечки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Evz, главный секрет нужной консистенции – медленная варка. Рассказываем, как приготовить мармелад из слив на зиму.

На 4-5 небольших банок вам понадобятся:

  • 2 кг хорошо созревших слив;
  • 500-700 г сахара – количество зависит от сладости слив;
  • сок одного лимона;
  • 1 пакетик ванильного сахара – по желанию;
  • 1 палочка корицы – по желанию.

Как приготовить мармелад

  • Сливы тщательно вымойте, удалите косточки, а затем разрежьте плоды пополам или на четвертинки и сложите в большую кастрюлю. Добавьте сахар и лимонный сок и оставьте на 30-60 минут, чтобы фрукты пустили сок.
  • Поставьте кастрюлю на слабый огонь и начинайте варить сливы. Воду добавлять не нужно – постепенно фрукты сами выделят достаточно жидкости.
  • Во время приготовления мармелад периодически перемешивайте, чтобы он не приставал ко дну кастрюли. Если на поверхности образуется пена, аккуратно снимите ее ложкой.
  • Примерно через 60-90 минут сливовая масса начнет заметно густеть. Точное время приготовления зависит от сочности фруктов и объема мармелада.
  • Если хочется получить однородную текстуру, размягченные сливы можно измельчить погружным блендером. Если нравятся кусочки фруктов, этот этап можно пропустить.
  • По желанию добавьте ванильный сахар и палочку корицы. Продолжайте варить сливовый мармелад, пока он не станет густым и однородным.
  • Чтобы проверить готовность мармелада, сделайте тест с холодной тарелкой. Положите на нее немного мармелада и подождите несколько секунд. Если масса сохраняет густоту и не растекается, мармелад готов.
  • Не стоит снимать его с огня слишком рано. После остывания масса станет еще плотнее, но уже к концу варки она не должна оставаться жидкой.
  • Банки тщательно вымойте и простерилизуйте. Горячий мармелад осторожно разлейте по ним, оставив немного свободного места до края, и сразу закройте крышками.
  • Банки можно на несколько минут перевернуть вверх дном, а затем поставить в защищенное от сквозняков место и оставить постепенно остывать.

Остывший мармелад храните в прохладном темном месте.

Ранее терапевт Татьяна Виноградова заявила о том, что проветривание спальни перед сном может улучшить качество отдыха.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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