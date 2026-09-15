Сливовый мармелад, как раньше: получается ароматным и хранится месяцами

Фото: magnific

Из спелых слив можно приготовить густой и ароматный домашний мармелад, который сохранит вкус долгой зимой. Он подходит к тостам и блинам, а также для начинки для домашней выпечки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Evz, главный секрет нужной консистенции – медленная варка. Рассказываем, как приготовить мармелад из слив на зиму. На 4-5 небольших банок вам понадобятся: 2 кг хорошо созревших слив;

500-700 г сахара – количество зависит от сладости слив;

сок одного лимона;

1 пакетик ванильного сахара – по желанию;

1 палочка корицы – по желанию. Как приготовить мармелад Сливы тщательно вымойте , удалите косточки, а затем разрежьте плоды пополам или на четвертинки и сложите в большую кастрюлю. Добавьте сахар и лимонный сок и оставьте на 30-60 минут, чтобы фрукты пустили сок.

, удалите косточки, а затем разрежьте плоды пополам или на четвертинки и сложите в большую кастрюлю. Добавьте сахар и лимонный сок и оставьте на 30-60 минут, чтобы фрукты пустили сок. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и начинайте варить сливы. Воду добавлять не нужно – постепенно фрукты сами выделят достаточно жидкости.

и начинайте варить сливы. Воду добавлять не нужно – постепенно фрукты сами выделят достаточно жидкости. Во время приготовления мармелад периодически перемешивайте , чтобы он не приставал ко дну кастрюли. Если на поверхности образуется пена, аккуратно снимите ее ложкой.

, чтобы он не приставал ко дну кастрюли. Если на поверхности образуется пена, аккуратно снимите ее ложкой. Примерно через 60-90 минут сливовая масса начнет заметно густеть . Точное время приготовления зависит от сочности фруктов и объема мармелада.

. Точное время приготовления зависит от сочности фруктов и объема мармелада. Если хочется получить однородную текстуру, размягченные сливы можно измельчить погружным блендером. Если нравятся кусочки фруктов, этот этап можно пропустить.

погружным блендером. Если нравятся кусочки фруктов, этот этап можно пропустить. По желанию добавьте ванильный сахар и палочку корицы. Продолжайте варить сливовый мармелад, пока он не станет густым и однородным.

ванильный сахар и палочку корицы. Продолжайте варить сливовый мармелад, пока он не станет густым и однородным. Чтобы проверить готовность мармелада, сделайте тест с холодной тарелкой. Положите на нее немного мармелада и подождите несколько секунд. Если масса сохраняет густоту и не растекается, мармелад готов.

готовность мармелада, сделайте тест с холодной тарелкой. Положите на нее немного мармелада и подождите несколько секунд. Если масса сохраняет густоту и не растекается, мармелад готов. Не стоит снимать его с огня слишком рано. После остывания масса станет еще плотнее, но уже к концу варки она не должна оставаться жидкой.

его с огня слишком рано. После остывания масса станет еще плотнее, но уже к концу варки она не должна оставаться жидкой. Банки тщательно вымойте и простерилизуйте. Горячий мармелад осторожно разлейте по ним, оставив немного свободного места до края, и сразу закройте крышками.

и простерилизуйте. Горячий мармелад осторожно разлейте по ним, оставив немного свободного места до края, и сразу закройте крышками. Банки можно на несколько минут перевернуть вверх дном, а затем поставить в защищенное от сквозняков место и оставить постепенно остывать. Остывший мармелад храните в прохладном темном месте. Ранее терапевт Татьяна Виноградова заявила о том, что проветривание спальни перед сном может улучшить качество отдыха.

Поделитесь новостью