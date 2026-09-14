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Советы

Как улучшить качество сна без лекарств: совет терапевта

Как улучшить качество сна без лекарств: совет терапевта, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 00:07 Фото: magnific.com
Терапевт Татьяна Виноградова заявила о том, что проветривание спальни перед сном может улучшить качество отдыха, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала "Радио 1", что во время подготовки ко сну температура тела постепенно снижается, поэтому слишком теплый воздух в комнате может мешать этому процессу. В результате сон становится менее комфортным, а утром человек может чувствовать усталость и разбитость.

Врач также отметила, что работающие батареи снижают влажность воздуха. Это может приводить к сухости слизистых оболочек носа и горла, дискомфорту при дыхании и ухудшению качества сна.

Если человек регулярно просыпается ночью из-за жары, потливости или жажды, Виноградова советует сделать температуру в спальне более комфортной. При этом переохлаждать помещение также не стоит.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, сколько времени достаточно для принятия душа.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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