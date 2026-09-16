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Одному паролю верить нельзя: казахстанцам рассказали про главный способ защиты данных

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 16:29 Фото: pexels
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 16 сентября 2026 года, подробно объяснили казахстанцам, что такое многофакторная аутентификация (МФА), как она устроена и почему стоит ее использовать, сообщает Zakon.kz.

Что не так с обычным паролем

Пароль – это всего одно доказательство того, что вы – это вы. Если его украли, подобрали или он "утек" из другого сервиса, система не может отличить вас от постороннего человека, который просто ввел верную комбинацию символов.

Как пароли оказываются в чужих руках

Чаще всего это происходит из-за:

  • использования одного пароля на разных сайтах;
  • утечек баз данных сторонних сервисов;
  • фишинговых писем и поддельных страниц входа;
  • простых, легко угадываемых комбинаций;
  • вредоносных программ, перехватывающих ввод с клавиатуры.

Что же такое МФА

Это метод входа, при котором система проверяет не одно, а минимум два независимых доказательства личности:

  • то, что вы знаете – пароль или PIN-Код;
  • то, что у вас есть – телефон, токен, приложение-аутентификатор;
  • то, чем вы являетесь – отпечаток пальца, лицо, голос.

Чем МФА отличается от простого пароля

Пароль – это один замок на одной двери. МФА – это несколько независимых замков: даже если один взломан, остальные держат оборону. Факторы устроены так, что краже одного не дает доступа ко всем остальным.

Почему это действительно надежнее

Даже если пароль украден в результате утечки или фишинга, злоумышленнику этого недостаточно. Без второго фактора – например, кода из приложения на вашем телефоне – войти в аккаунт не получится. Именно поэтому МФА резко снижает риск взлома даже при скомпрометированном пароле.

Какие виды МФА существуют

Самые распространенные:

  • SMS- или push-код на телефон.
  • Приложения-аутентификаторы (Google Authenticator и аналоги).
  • Биометрия – отпечаток пальца или распознавание лица.
  • Физические ключи безопасности (USB-токены).

Чем больше независимых факторов используется, тем выше уровень защиты.

В начале сентября появилась памятка о том, как в Казахстане делегировать права сотруднику на подписание документов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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