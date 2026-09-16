Одному паролю верить нельзя: казахстанцам рассказали про главный способ защиты данных

В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 16 сентября 2026 года, подробно объяснили казахстанцам, что такое многофакторная аутентификация (МФА), как она устроена и почему стоит ее использовать, сообщает Zakon.kz.

Что не так с обычным паролем

Пароль – это всего одно доказательство того, что вы – это вы. Если его украли, подобрали или он "утек" из другого сервиса, система не может отличить вас от постороннего человека, который просто ввел верную комбинацию символов.

Как пароли оказываются в чужих руках

Чаще всего это происходит из-за:

использования одного пароля на разных сайтах;

утечек баз данных сторонних сервисов;

фишинговых писем и поддельных страниц входа;

простых, легко угадываемых комбинаций;

вредоносных программ, перехватывающих ввод с клавиатуры.

Что же такое МФА

Это метод входа, при котором система проверяет не одно, а минимум два независимых доказательства личности:

то, что вы знаете – пароль или PIN-Код;

то, что у вас есть – телефон, токен, приложение-аутентификатор;

то, чем вы являетесь – отпечаток пальца, лицо, голос.

Чем МФА отличается от простого пароля

Пароль – это один замок на одной двери. МФА – это несколько независимых замков: даже если один взломан, остальные держат оборону. Факторы устроены так, что краже одного не дает доступа ко всем остальным.

Почему это действительно надежнее

Даже если пароль украден в результате утечки или фишинга, злоумышленнику этого недостаточно. Без второго фактора – например, кода из приложения на вашем телефоне – войти в аккаунт не получится. Именно поэтому МФА резко снижает риск взлома даже при скомпрометированном пароле.

Какие виды МФА существуют

Самые распространенные:

SMS- или push-код на телефон.

Приложения-аутентификаторы (Google Authenticator и аналоги).

Биометрия – отпечаток пальца или распознавание лица.

Физические ключи безопасности (USB-токены).

Чем больше независимых факторов используется, тем выше уровень защиты.

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