Одному паролю верить нельзя: казахстанцам рассказали про главный способ защиты данных
Что не так с обычным паролем
Пароль – это всего одно доказательство того, что вы – это вы. Если его украли, подобрали или он "утек" из другого сервиса, система не может отличить вас от постороннего человека, который просто ввел верную комбинацию символов.
Как пароли оказываются в чужих руках
Чаще всего это происходит из-за:
- использования одного пароля на разных сайтах;
- утечек баз данных сторонних сервисов;
- фишинговых писем и поддельных страниц входа;
- простых, легко угадываемых комбинаций;
- вредоносных программ, перехватывающих ввод с клавиатуры.
Что же такое МФА
Это метод входа, при котором система проверяет не одно, а минимум два независимых доказательства личности:
- то, что вы знаете – пароль или PIN-Код;
- то, что у вас есть – телефон, токен, приложение-аутентификатор;
- то, чем вы являетесь – отпечаток пальца, лицо, голос.
Чем МФА отличается от простого пароля
Пароль – это один замок на одной двери. МФА – это несколько независимых замков: даже если один взломан, остальные держат оборону. Факторы устроены так, что краже одного не дает доступа ко всем остальным.
Почему это действительно надежнее
Даже если пароль украден в результате утечки или фишинга, злоумышленнику этого недостаточно. Без второго фактора – например, кода из приложения на вашем телефоне – войти в аккаунт не получится. Именно поэтому МФА резко снижает риск взлома даже при скомпрометированном пароле.
Какие виды МФА существуют
Самые распространенные:
- SMS- или push-код на телефон.
- Приложения-аутентификаторы (Google Authenticator и аналоги).
- Биометрия – отпечаток пальца или распознавание лица.
- Физические ключи безопасности (USB-токены).
Чем больше независимых факторов используется, тем выше уровень защиты.
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