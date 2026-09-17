Странная лужа под машиной: что проверить, прежде чем садиться за руль

Лужа под автомобилем – один из тех сигналов, которые лучше не игнорировать. Иногда это всего лишь вода от кондиционера, а иногда – утечка важных для машины жидкостей. Как отличить одно от другого и что проверить перед поездкой, – в материале Zakon.kz.

В первую очередь автоэксперты говорят: нужно убедиться, что лужа действительно появилась из вашей машины. На парковке до вас вполне мог постоять другой автомобиль и оставить небольшой "подарок". Если же пятно свежее и появилось после вашей поездки, то необходимо осмотреть машину.

Первым делом нужно заглянуть под капот. Правда, найти источник утечки с первого взгляда получается далеко не всегда. Поэтому стоит проверить уровень основных жидкостей. Если есть подозрение на моторное масло, лучше не заводить двигатель, а сначала посмотреть на щуп. Если масла достаточно, причина может быть в другом узле.

"Темное, почти черное и достаточно густое пятно чаще всего связано с моторным маслом. Охлаждающая жидкость обычно более жидкая и имеет заметный цвет. В зависимости от автомобиля она может быть красной, синей, зеленой и других оттенков. Стоит помнить, что если в расширительном бачке уровень антифриза сильно упал, продолжать движение не стоит, потому что двигатель может перегреться", – рассказал автоэксперт Алексей Алексеев.

Фото: pexels

Если с моторным маслом и антифризом все нормально, а под машиной по-прежнему появляется маслянистая жидкость, проблема может быть в коробке передач. В таком случае экспериментировать с поездкой до сервиса не стоит. Лучше вызвать эвакуатор и разобраться с причиной уже на месте.

Чаще всего утечки в коробке передач возникают из-за потери герметичности – например, изношенного сальника или прокладки. Насколько сложным окажется ремонт, зависит от конкретной машины, ее возраста и состояния. Иногда проблема решается сравнительно просто, а иногда до нужной детали еще нужно добраться, и тогда ремонт становится дороже.

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Особое внимание стоит уделять старым автомобилям. В некоторых из них нет датчиков, которые предупредят водителя о низком уровне масла в коробке. Машина может долго молчать, а потом просто перестать нормально переключать передачи.

"При этом паниковать из-за каждой капли под автомобилем тоже не нужно. Если после работы кондиционера появилась небольшая прозрачная лужица, скорее всего, это обычный конденсат. Здесь автомобиль ни в чем не виноват – он просто немного "поплакал" после жары", – поделился Алексей Алексеев.

Фото: pexels

Опытные автомобилисты советуют выработать простую привычку. Подходя к машине, иногда смотреть не только на ее внешний вид, но и заглянуть под нее. Цвет, размер и свежесть пятна могут многое рассказать о состоянии автомобиля. А несколько минут внимания способны вовремя определить проблему, пока небольшая утечка не превратилась в большой и дорогой ремонт.