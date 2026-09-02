От аккумулятора до двигателя: что проверить в автомобиле этой осенью

Для автомобиля осень – это не просто смена шин с летних на зимние. Перед холодами стоит проверить аккумулятор, антифриз, тормоза, ходовую часть, дворники и другие важные детали. Что нужно сделать заранее, чтобы зимой не искать сервис в спешке, – в материале Zakon.kz.

Осень для автомобилиста – не только время доставать теплую куртку. Машине тоже пора готовиться к холодам – впереди морозы, снег, реагенты и дороги, которые после первых заморозков становятся гораздо менее дружелюбными. Поэтому лучше провести небольшую ревизию автомобиля заранее, пока погода еще позволяет спокойно заниматься его подготовкой. По словам автоэксперта Алексея Алексеева, начать такую проверку стоит с аккумулятора.

Именно в холодную погоду слабая батарея чаще всего напоминает о себе, причем обычно в самый неподходящий момент – например, утром, когда опаздывать уже нельзя. Поэтому оценить ее состояние лучше заранее. Как отмечает специалист, такая диагностика нужна не только перед зимой.

"Аккумулятор желательно проверять два раза в год – перед зимой и после нее. Проверить оставшуюся емкость и состояние банок можно в специализированном сервисе. При этом лучше обращаться туда, где проводят диагностику, а не только продают аккумуляторы, чтобы избежать ненужной замены исправной батареи", – отметил эксперт.

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Если с аккумулятором все в порядке, следующим пунктом стоит проверить охлаждающую жидкость. Особенно внимательно к этому вопросу следует отнестись владельцам автомобилей с пробегом. У них плотность антифриза со временем может меняться, а его свойства – ухудшаться. Иными словами, лучше заранее выяснить, готова ли система охлаждения к морозам, чем устраивать ей проверку на прочность уже при минусовой температуре.

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Не меньше внимания, по словам эксперта, требует и ходовая часть. Особенно важно осенью осмотреть резиновые элементы и пыльники ШРУСов.

"Летом небольшое повреждение этих деталей еще может не доставлять серьезных хлопот, но зимой к нему добавляются холод, влага, грязь, песок и реагенты. Все это создает далеко не самые комфортные условия для автомобиля", – говорит Алексеев.

Следом стоит проверить тормозную систему – состояние колодок, тормозной жидкости элементов. На сухом асфальте небольшие проблемы могут оставаться незаметными, но на скользкой дороге исправные тормоза становятся особенно важны. Поэтому лучше не ждать, пока автомобиль сам намекнет, что пора в сервис.

Фото: pexels

Еще один пункт, который, по мнению эксперта, часто оказывается где-то в конце списка, – моторное масло. Перед холодами стоит убедиться, что оно соответствует требованиям автомобиля и находится в нормальном состоянии. При этом менять его строго два раза в год вовсе не обязательно. В первую очередь необходимо обращать внимание на условия эксплуатации и рекомендации производителя.

"И наконец, перед зимой стоит заглянуть в салон и проверить салонный фильтр. За теплый сезон он успевает собрать немало пыли, листьев и другого дорожного "урожая". Загрязненный фильтр ухудшает работу отопления и вентиляции, а зимой особенно хочется, чтобы печка работала как следует, а не изображала декоративный элемент", – посоветовал Алексей Алексеев.

Стоит отметить, что у осени и еще одно преимущество для автомобилиста – это подходящее время для покупки зимних шин. Пока снег не выпал, а очереди в шиномонтаж не напоминают утренний трафик, можно спокойно выбрать подходящий комплект. В начале сезона выбор обычно шире, а цены могут быть ниже, чем в разгар холодов.