Водитель окатил водой из лужи – как добиться компенсации за испорченные вещи

Вы шагали по тротуару, когда вас настиг стремительный автомобиль, обдавший грязной жижей из лужи так, что отжимать пришлось даже белье. Знакомая ситуация? Для тех, кто не готов просто понять и простить незадачливых водителей, Zakon.kz поинтересовался у юриста, как отстоять свои права.

По словам казахстанского юриста Сергея Уткина, "орошение" пешеходов, осознанное или нет, вполне подпадает под статью 620 Кодекса об административных правонарушениях – "Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения".

"Поточу что в данном случае есть нарушение подпункта 3 пункта 5 первой главы ПДД, согласно которому "участники дорожного движения обязаны создавать безопасные условия для дорожного движения, своими действиями или бездействием не причинять вреда другим участникам дорожного движения, их транспортным средствам и иному имуществу". Пешеход – тоже участник дорожного движения", – уверен эксперт.

Правда, на пути к справедливости борцов за нее традиционно ожидает целый квест.

Итак, для начала надо:

1) Постараться запомнить марку, цвет и номер машины обидчика.

2) Устроить себе фотосессию. Сделайте кадры, на которых отчетливо видны последствия столкновения с автолюбителем-торопыгой.

2) Обеспечить доказательства. К примеру, попробуйте договориться с очевидцами.

"Подайте водителям сигнал об остановке. Включите видеозапись на мобильном и зафиксируйте беседу с каждым свидетелем – видел ли он, как вас облили, есть ли видеорегистратор. Регистратора нет? Запишите ФИО, ИИН и номер телефона водителя – его могут допросить в качестве свидетеля. Аналогично опросите других лиц, которые могли наблюдать эту сцену. Случайные прохожие, куривший в форточку житель дома неподалеку, продавцы местных магазинов. Осмотритесь по сторонам. На коммерческих и прочих объектах вокруг тоже могут быть установлены видеокамеры, в объектив которых попал инцидент", – советует Уткин.

Обратиться в полицию. Тут два варианта: либо сразу, обтекая, звоним "102" и ожидаем прибытия экипажа, либо обращаемся с заявлением без вызова позже. Во втором случае удобнее всего, говорит юрист, воспользоваться eOtinish.

"В заявлении описываем случившееся в подробностях и приобщаем доказательства – фото, данные свидетелей. Видеофайлы в eOtinish приложить не удастся, поэтому указываем, что запись имеется, – тогда сотрудник полиции сам свяжется с вами и запросит видео".

Важно понимать: согласно ч.1 ст. 602 КоАП, за это правонарушение предусмотрена санкция лишь в виде предупреждения. Если, конечно, оно не совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания.

Но!

"Если водителя привлекут даже к легкой ответственности, вы сможете подать иск о взыскании компенсации материального и морального вреда. Скажем, за испорченную одежду. Или, допустим, от неожиданности у вас выпал из рук и упал в лужу смартфон, который впоследствии вышел из строя. Можно будет взыскать стоимость ремонта", – подытожил Сергей Уткин.

Так что игра стоит свеч. А хамство на дороге может возыметь последствия.