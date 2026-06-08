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Водитель окатил водой из лужи – как добиться компенсации за испорченные вещи

Советы юриста, автолюбители, пешеходы , фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 17:41 Фото: pexels
Вы шагали по тротуару, когда вас настиг стремительный автомобиль, обдавший грязной жижей из лужи так, что отжимать пришлось даже белье. Знакомая ситуация? Для тех, кто не готов просто понять и простить незадачливых водителей, Zakon.kz поинтересовался у юриста, как отстоять свои права.

По словам казахстанского юриста Сергея Уткина, "орошение" пешеходов, осознанное или нет, вполне подпадает под статью 620 Кодекса об административных правонарушениях – "Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения".

"Поточу что в данном случае есть нарушение подпункта 3 пункта 5 первой главы ПДД, согласно которому "участники дорожного движения обязаны создавать безопасные условия для дорожного движения, своими действиями или бездействием не причинять вреда другим участникам дорожного движения, их транспортным средствам и иному имуществу". Пешеход – тоже участник дорожного движения", – уверен эксперт.

Правда, на пути к справедливости борцов за нее традиционно ожидает целый квест.

Итак, для начала надо:

1) Постараться запомнить марку, цвет и номер машины обидчика.

2) Устроить себе фотосессию. Сделайте кадры, на которых отчетливо видны последствия столкновения с автолюбителем-торопыгой.

2) Обеспечить доказательства. К примеру, попробуйте договориться с очевидцами.

"Подайте водителям сигнал об остановке. Включите видеозапись на мобильном и зафиксируйте беседу с каждым свидетелем – видел ли он, как вас облили, есть ли видеорегистратор. Регистратора нет? Запишите ФИО, ИИН и номер телефона водителя – его могут допросить в качестве свидетеля. Аналогично опросите других лиц, которые могли наблюдать эту сцену. Случайные прохожие, куривший в форточку житель дома неподалеку, продавцы местных магазинов. Осмотритесь по сторонам. На коммерческих и прочих объектах вокруг тоже могут быть установлены видеокамеры, в объектив которых попал инцидент", – советует Уткин.

Обратиться в полицию. Тут два варианта: либо сразу, обтекая, звоним "102" и ожидаем прибытия экипажа, либо обращаемся с заявлением без вызова позже. Во втором случае удобнее всего, говорит юрист, воспользоваться eOtinish.

"В заявлении описываем случившееся в подробностях и приобщаем доказательства – фото, данные свидетелей. Видеофайлы в eOtinish приложить не удастся, поэтому указываем, что запись имеется, – тогда сотрудник полиции сам свяжется с вами и запросит видео".

Важно понимать: согласно ч.1 ст. 602 КоАП, за это правонарушение предусмотрена санкция лишь в виде предупреждения. Если, конечно, оно не совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания.

Но!

"Если водителя привлекут даже к легкой ответственности, вы сможете подать иск о взыскании компенсации материального и морального вреда. Скажем, за испорченную одежду. Или, допустим, от неожиданности у вас выпал из рук и упал в лужу смартфон, который впоследствии вышел из строя. Можно будет взыскать стоимость ремонта", – подытожил Сергей Уткин.

Так что игра стоит свеч. А хамство на дороге может возыметь последствия.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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