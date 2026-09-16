Стилист раскрыл, какие вещи из секонд-хендов снова в моде

Стилист Владислав Лисовец посоветовал искать необычные вещи в секонд-хендах. По его словам, молодежь все чаще обращается к винтажу, чтобы выделиться и создать индивидуальный образ, сообщает Zakon.kz.

Лисовец рассказал НСН, что спрос на одежду с историей в России вырос в семь раз. По его мнению, в магазинах массового рынка сегодня легко встретить одинаковые образы, тогда как в секонд-хендах можно найти вещи, которые уже не увидишь на каждом втором.

Стилист рекомендует обращать внимание на пиджаки, джинсы, куртки и пальто, особенно модели из 2000-х. При этом он подчеркнул, что винтаж выбирают не только ради экономии – такая одежда может выглядеть интереснее новой.

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