Как понять, насколько хорошо вы стареете: врач предложил простой тест

Скорость ходьбы может быть одним из показателей того, как возраст влияет на физическое состояние человека. По словам врача и специалиста по снижению веса Джека Мосли, оценить ее можно с помощью простого теста, который занимает всего несколько секунд и проводится дома, сообщает Zakon.kz.

Джек Мосли – автор бестселлеров Sunday Times и сын известного британского телеведущего и врача Майкла Мосли. Недавно он поделился в Instagram способом самостоятельно проверить скорость ходьбы.

Как пишет Surrey Live, для теста потребуется только таймер. Нужно отмерить расстояние в четыре метра и пройти его в обычном темпе, засекнув время.

В среднем человеку требуется около пяти секунд. Результат менее пяти секунд специалист назвал очень хорошим, а если на прохождение дистанции уходит больше шести секунд, это может указывать на более медленную скорость ходьбы.

При этом более продолжительное время само по себе не означает наличие проблем со здоровьем. По словам Мосли, такой тест скорее позволяет определить индивидуальный исходный показатель, с которым впоследствии можно сравнивать изменения подвижности.

Он также сослался на исследование 2007 года, согласно которому важна не только сама скорость ходьбы, но и её изменение со временем. Участники, которые увеличили скорость ходьбы в течение года, в рамках этого исследования имели более низкий риск смерти в последующие восемь лет.

Мосли рекомендует регулярно ходить пешком, чтобы поддерживать физическую активность. По его словам, превратить прогулки в привычку может помочь, например, наличие собаки.

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) также отмечает пользу регулярной ходьбы. По данным службы, даже ежедневная быстрая десятиминутная прогулка может положительно влиять на здоровье и засчитываться в рекомендованные 150 минут физической активности в неделю для взрослых в возрасте от 19 до 64 лет.

Регулярная физическая активность, согласно NHS, связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета второго типа, некоторых видов рака, преждевременной смерти, остеоартрита, переломов бедра, падений у пожилых людей, депрессии и деменции.

При этом простой тест на скорость ходьбы не является медицинской диагностикой. Изменение показателей лучше оценивать в динамике и при необходимости обсуждать с врачом.

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