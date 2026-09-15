Омолаживает прямо в крови: ученые случайно наткнулись на таблетку против старения
Результаты соответствующего исследования были обнародованы в научном издании Nature Biotechnology. В рамках 12-недельного эксперимента специалисты изучили биоматериал 42 участников, страдающих идиопатическим легочным фиброзом.
Испытуемых разделили на группы: одни принимали плацебо, а другие – рентосертиб в различных дозировках. Оценивая концентрацию более 2,8 тысячи белков, авторы работы применили шесть алгоритмов протеомных часов, рассчитывающих реальный износ организма.
"Каждая из шести математических моделей зафиксировала омоложение показателей крови у пациентов, принимавших активное вещество, по сравнению с контрольной группой. Максимальный и наиболее стабильный результат продемонстрировала доза в 30 мг при приеме дважды в сутки", – говорится в сообщении.
Лекарственное средство повлияло на показатели 326 белковых соединений. В частности, снизилась концентрация маркеров, отвечающих за клеточное увядание и рубцевание тканей, в то время как уровень белков, стимулирующих метаболизм и стрессоустойчивость клеток, напротив, вырос.
Примечательно, что омолаживающий эффект и терапевтическое действие на легочные ткани проявились по-разному: для купирования самого фиброза оптимальной оказалась иная дозировка.
Тем не менее ученые убеждены, что рентосертиб имеет высокий потенциал для дальнейших исследований уже в качестве геропротектора – препарата, способного замедлять процессы старения.
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