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Наука и технологии

Омолаживает прямо в крови: ученые случайно наткнулись на таблетку против старения

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 22:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Экспериментальное лекарство от фиброза легких под названием рентосертиб показало неожиданный побочный эффект: оно снижает биологический возраст человека, определяемый по протеомному профилю крови, сообщает Zakon.kz.

Результаты соответствующего исследования были обнародованы в научном издании Nature Biotechnology. В рамках 12-недельного эксперимента специалисты изучили биоматериал 42 участников, страдающих идиопатическим легочным фиброзом.

Испытуемых разделили на группы: одни принимали плацебо, а другие – рентосертиб в различных дозировках. Оценивая концентрацию более 2,8 тысячи белков, авторы работы применили шесть алгоритмов протеомных часов, рассчитывающих реальный износ организма.

"Каждая из шести математических моделей зафиксировала омоложение показателей крови у пациентов, принимавших активное вещество, по сравнению с контрольной группой. Максимальный и наиболее стабильный результат продемонстрировала доза в 30 мг при приеме дважды в сутки", – говорится в сообщении.

Лекарственное средство повлияло на показатели 326 белковых соединений. В частности, снизилась концентрация маркеров, отвечающих за клеточное увядание и рубцевание тканей, в то время как уровень белков, стимулирующих метаболизм и стрессоустойчивость клеток, напротив, вырос.

Примечательно, что омолаживающий эффект и терапевтическое действие на легочные ткани проявились по-разному: для купирования самого фиброза оптимальной оказалась иная дозировка.

Тем не менее ученые убеждены, что рентосертиб имеет высокий потенциал для дальнейших исследований уже в качестве геропротектора – препарата, способного замедлять процессы старения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что казахстанцы стали жить дольше.

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Канат Болысбек
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