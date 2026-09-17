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Советы

Известны знаки зодиака, которые наконец выдохнут после полосы безумных перемен

Девушка, усталость, работа, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 08:18 Фото: magnific
После нескольких лет непрерывных перемен жизнь четырех знаков зодиака наконец-то налаживается. Вселенная держала их в напряжении, но теперь они получат необходимый отдых, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, с марта 2023 года по февраль этого года Сатурн находился в Рыбах. Это принесло "годы тяжести, задержек и ответственности, к которым вы, вероятно, не были готовы".

Затем началось затмение Девы и Рыб, которое снова повергло вас в пучину отчаяния. К счастью, Сатурн вышел из Рыб, Узлы вышли из оси Дева-Рыбы, и самая интенсивная часть цикла затмений уже позади.

Близнецы

Годами вас подвергали жестким испытаниям. К счастью, жизнь наконец-то успокаивается, и у вас появилось достаточно места, чтобы снова проявить любопытство. Вы снова начнете говорить "да" всему, посещать новые места. Итак, приготовьтесь. Вы не вернетесь к тому, кем были раньше, и это замечательно. В эту новую эпоху вы сами выбираете, чему стоит уделять время.

Дева

Когда вы в последний раз принимали решение самостоятельно? Возможно, вы не хотите в этом признаваться, но уже некоторое время ваше стремление угодить другим берет над вами верх. Последние несколько лет вы постоянно оказывались в ситуации, когда приходилось реагировать на чужие решения. Теперь вы больше не будете все исправлять за всех. Луна в Деве ознаменовала вступление в новую эру.

Стрелец

Хотя вас знают как вечного оптимиста, даже вам трудно сохранять надежду. Обычно вы тот человек, который может найти что-то, чего можно с нетерпением ждать, даже когда жизнь ужасно раздражает. В последние несколько лет думать так стало гораздо сложнее. Теперь, когда жизнь успокаивается, все меняется. Вы снова чувствуете волнение и надежду на будущее. Ваш позитивный настрой притягивает еще больше позитивной энергии.

Рыбы

Возможно, вы даже не осознаете этого, но вы изменились больше, чем любой другой знак. Сатурн прошел через ваш знак, а это значит, что вам пришлось столкнуться с последствиями, ответственностью, границами, временем, завершениями и ситуациями, когда сильное желание чего-то не делало это возможным автоматически . Затем наступили затмения Девы и Рыб, принесшие еще больше перемен, на этот раз в ваши отношения. Пока вы пытались понять, кем вы становитесь, люди в вашей жизни тоже менялись. Вы осознали, что некоторые связи вам не подходят, и в результате исключили людей из своей жизни. Теперь, в новую эпоху, ожидайте вознаграждения за ваши трудности.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи пообещали эпоху звездного триумфа трем знакам зодиака.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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