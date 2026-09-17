Вселенная дарует шанс: три знака зодиака привлекут богатство и успех до конца сентября

Финансовая удача ждет три знака зодиака с 21 по 27 сентября 2026 года. Период начнется с дня осеннего равноденствия и перехода Солнца в знак Весов, а завершится полнолунием в Овне и сменой позиции Марса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, астрологи отмечают, что мощная огненная энергия конца недели потребует решительных действий: созданный успех будет напрямую пропорционален приложенным усилиям.

Дева

Девам стоит сосредоточиться на успешных партнерствах. Начало сезона Весов 22 сентября поможет сделать правильный выбор в деловых союзах, которые приведут к росту доходов. В ближайшие дни в жизни Дев могут появиться нужные люди.

Эксперты советуют смело соглашаться на финансовые коллаборации и бизнес-партнерства. Настало время применить уроки прошлого, ослабить контроль и дать Вселенной шанс проявить себя – это позволит привлечь уровень успеха, превышающий самые смелые ожидания.

Рыбы

Для Рыб полнолуние в Овне 26 сентября станет временем осознания собственной ценности. Представители этого знака начнут жестче выстраивать границы с теми, кто забирает их энергию. Этот лунный цикл начался еще в середине апреля, поэтому сейчас стоит вспомнить, какие темы, связанные с финансами и самооценкой, всплывали в то время.

Огненное полнолуние – идеальный момент, чтобы освободиться от лишнего и начать все с чистого листа. Направьте ресурс туда, где он приносит реальную пользу, и не соглашайтесь на меньшее, чем заслуживаете.

Рак

Ракам астрологи советуют грамотно распределять силы. 27 сентября Марс переходит в знак Льва, где соединится с планетой удачи Юпитером, открывая крайне успешный период. Марс отвечает за мотивацию к действиям, а во Льве он помогает привлекать не просто деньги, а изобилие и комфортную жизнь.

Не стоит ждать, пока желаемое само придет в руки – придется выйти из зоны комфорта и поработать. Наступает период, когда ставить финансовое благополучие в приоритет абсолютно нормально. Юпитер будет приносить удачу в этой сфере вплоть до 2027 года, но изменения потребуют смелости и размеренного темпа.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что зеркальная дата подарит успех и богатство пяти знакам зодиака.