Важное испытание от Вселенной пройдут три знака зодиака

18 сентября 2026 года Меркурий, находящийся напротив Сатурна, неизбежно внесет коррективы в жизнь некоторых знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, наступает один из тех дней, когда нужно просто довериться процессу. В конце концов, эти астрологические знаки окажутся в выигрыше.

Овен

Во время противостояния Меркурия и Сатурна все идет не так, как вы планировали, но не волнуйтесь и не сдавайтесь. У этой неудачи есть причина, даже если вы пока ее не видите. Есть план получше. Теперь вам нужно его найти.

Дева

В этот день ваше терпение подвергнется испытанию, но в целом это не так важно. Вы укрепите свою решимость и станете сильнее, чтобы с честью пройти любые испытания. Как только этот день закончится, вы обязательно почувствуете долгожданный прилив сил.

Скорпион

Вам не нравится неопределенность, но придется запастись терпением. Из-за противостояния Меркурия и Сатурна возможны задержки и небольшие препятствия. Не расстраивайтесь: это временно. Сохраняйте спокойствие – вскоре ситуация изменится к лучшему.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Астрологи назвали три знака зодиака, которые окажутся в центре удачи в конце недели.