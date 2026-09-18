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Советы

Важное испытание от Вселенной пройдут три знака зодиака

Девушка, шар в руках, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 08:16 Фото: pexels
18 сентября 2026 года Меркурий, находящийся напротив Сатурна, неизбежно внесет коррективы в жизнь некоторых знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, наступает один из тех дней, когда нужно просто довериться процессу. В конце концов, эти астрологические знаки окажутся в выигрыше.

Овен

Во время противостояния Меркурия и Сатурна все идет не так, как вы планировали, но не волнуйтесь и не сдавайтесь. У этой неудачи есть причина, даже если вы пока ее не видите. Есть план получше. Теперь вам нужно его найти.

Дева

В этот день ваше терпение подвергнется испытанию, но в целом это не так важно. Вы укрепите свою решимость и станете сильнее, чтобы с честью пройти любые испытания. Как только этот день закончится, вы обязательно почувствуете долгожданный прилив сил.

Скорпион

Вам не нравится неопределенность, но придется запастись терпением. Из-за противостояния Меркурия и Сатурна возможны задержки и небольшие препятствия. Не расстраивайтесь: это временно. Сохраняйте спокойствие – вскоре ситуация изменится к лучшему.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Астрологи назвали три знака зодиака, которые окажутся в центре удачи в конце недели.

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Айсулу Омарова
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