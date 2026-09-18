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Право

Установлены требования безопасности к футбольным воротам

Футбольные ворота и мяч, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 08:49 Фото: pixabay
Министр туризма и спорта приказом от 10 сентября 2026 года утвердил технический регламент "Требования безопасности к спортивному оборудованию и инвентарю спортивному и физкультурно-оздоровительному", сообщает Zakon.kz.

Технический регламент распространяется на ворота футбольные, ворота для мини-футбола и гандбола, ворота для хоккея на траве.

Документ устанавливает минимальные и обязательные требования безопасности спортивного оборудования и инвентаря спортивного и физкультурно-оздоровительного (оборудование) и связанным с ними процессом проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации на территории РК.

Регламент разработан в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей (потребителей) относительно безопасности оборудования.

При этом документ не распространяется на специальное спортивное оборудование и специальный спортивный инвентарь представляющий собой необходимый компонент тренировочной и соревновательной деятельности, компенсирующий нарушенные или утраченные функции организма спортсмена с инвалидностью.

Оборудование выпускается в обращение в Казахстане при его соответствии требованиям техрегламента.

Реализуемое и импортируемое оборудование:

  • является безопасным, с не истекшим сроком его хранения или годности (при наличии), ненарушенной тарой и упаковкой (в соответствии с требованиями нормативных документов), с полным комплектом эксплуатационной документации;
  • обеспечивается сопроводительной документацией для потребителя (инструкция по использованию, паспорт, сертификат соответствия или декларация о соответствии, техническая или нормативная документация), для оценки возможных рисков причинения вреда и принятия соответствующих мер безопасности;
  • обеспечивается информацией для продавцов о порядке действий при их реализации, о регистрации жалоб потребителей.

При проектировании оборудования должны быть обеспечены требования безопасности, подтверждаемые расчетами и испытаниями:

  • прочность, устойчивость и несущая способность конструкции – с учетом действующих нагрузок, включая статические и динамические, подтверждаемые расчетами по нормативным документам и результатами испытаний;
  • устойчивость оборудования к опрокидыванию и смещению при эксплуатации – подтверждаемая расчетами устойчивости и испытаниями;
  • безопасность конструкции – отсутствие острых кромок, заусенцев и травмоопасных элементов, соответствие требованиям по радиусам закругления и шероховатости поверхностей;
  • исключение риска защемления, застревания или травмирования пользователя – с учетом размеров проемов, зазоров и подвижных элементов;
  • установление допустимых условий эксплуатации (нагрузка, климатические условия, возрастная категория пользователей);
  • определение срока службы, критериев предельных состояний и условий вывода оборудования из эксплуатации;
  • проведение оценки рисков, связанных с эксплуатацией оборудования, включая возможное неправильное использование.

Уровень опасности, возникающий при эксплуатации оборудования, рассчитывается с учетом целевой возрастной группы.

Разработка паспорта является неотъемлемой частью проектирования оборудования. Паспорт оборудования после ввода его в эксплуатацию хранится у заказчика.

Материалы, применяемые при производстве оборудования, не должны:

  • оказывать вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду в процессе эксплуатации;
  • вызывать термический ожог при контакте с кожей пользователя в климатических зонах с очень высокими или очень низкими температурами;
  • относиться к легковоспламеняющимся материалам;
  • относиться к чрезвычайно опасным по токсичности продуктам горения;
  • относиться к материалам, свойства которых недостаточно изучены.

Конструкция оборудования:

  • обеспечивает прочность, устойчивость, жесткость и неизменяемость;
  • имеет защиту от коррозии и старения с учетом степени агрессивности среды и стойкости используемых материалов;
  • не имеет выступающих элементов с острыми концами или кромками;
  • не имеет шероховатых поверхностей, способных нанести травму пользователю;
  • имеет защиту выступающих концов болтовых соединений;
  • имеет гладкие сварные швы;
  • имеет закругленные углы и края любой доступной для пользователей части оборудования;
  • исключает возможность демонтажа без применения специализированных инструментов;
  • имеет защиту от несанкционированного доступа к элементам (комплектующим) оборудования, подлежащим периодическому обслуживанию или замене;
  • имеет размеры поперечного сечения элементов оборудования для захвата, при которых обеспечивается возможность захвата детьми;
  • исключает образование сдавливающих или режущих поверхностей между подвижными, а также подвижными и неподвижными элементами;
  • обеспечивает безопасные расстояния между подвижными элементами оборудования и поверхностью игровой площадки;
  • не допускает застревание тела, частей тела или одежды человека;
  • обладает необходимой несущей способностью к возникающим нагрузкам.

Оборудование содержит маркировку следующего содержания:

  • наименование оборудования;
  • потребительские свойства;
  • срок годности товаров;
  • монтаж, крепление конструкции;
  • правила эксплуатации;
  • информация об изготовителе и (или) уполномоченного изготовителем лица и (или) импортере оборудования (наименование компаний, их юридические адреса);
  • знак обращения, который удостоверяет, что на товары были получены разрешительные документы (сертификаты / декларации) в соответствии с законодательством РК или стран Евразийского экономического союза.

Сопроводительная документация и маркировка оборудования выполняется на казахском и русском языках.

Приказ вводится в действие с 17 марта 2027 года, за исключением требований, для исполнения которых требуется реализация мероприятий, связанных с выпуском оборудования.

Также говорится, что требования, не введенные в действие по истечении шести месяцев со дня первого официального опубликования, вводятся в действие не позднее двенадцати месяцев со дня первого официального опубликования технического регламента.

Мы сообщали, что футбольные ворота рухнули на ребенка во время тренировки в Астане.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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