Установлены требования безопасности к футбольным воротам

Министр туризма и спорта приказом от 10 сентября 2026 года утвердил технический регламент "Требования безопасности к спортивному оборудованию и инвентарю спортивному и физкультурно-оздоровительному", сообщает Zakon.kz.

Технический регламент распространяется на ворота футбольные, ворота для мини-футбола и гандбола, ворота для хоккея на траве.

Документ устанавливает минимальные и обязательные требования безопасности спортивного оборудования и инвентаря спортивного и физкультурно-оздоровительного (оборудование) и связанным с ними процессом проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации на территории РК.

Регламент разработан в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей (потребителей) относительно безопасности оборудования.

При этом документ не распространяется на специальное спортивное оборудование и специальный спортивный инвентарь представляющий собой необходимый компонент тренировочной и соревновательной деятельности, компенсирующий нарушенные или утраченные функции организма спортсмена с инвалидностью.

Оборудование выпускается в обращение в Казахстане при его соответствии требованиям техрегламента.

Реализуемое и импортируемое оборудование:

является безопасным, с не истекшим сроком его хранения или годности (при наличии), ненарушенной тарой и упаковкой (в соответствии с требованиями нормативных документов), с полным комплектом эксплуатационной документации;

обеспечивается сопроводительной документацией для потребителя (инструкция по использованию, паспорт, сертификат соответствия или декларация о соответствии, техническая или нормативная документация), для оценки возможных рисков причинения вреда и принятия соответствующих мер безопасности;

обеспечивается информацией для продавцов о порядке действий при их реализации, о регистрации жалоб потребителей.

При проектировании оборудования должны быть обеспечены требования безопасности, подтверждаемые расчетами и испытаниями:

прочность, устойчивость и несущая способность конструкции – с учетом действующих нагрузок, включая статические и динамические, подтверждаемые расчетами по нормативным документам и результатами испытаний;

устойчивость оборудования к опрокидыванию и смещению при эксплуатации – подтверждаемая расчетами устойчивости и испытаниями;

безопасность конструкции – отсутствие острых кромок, заусенцев и травмоопасных элементов, соответствие требованиям по радиусам закругления и шероховатости поверхностей;

исключение риска защемления, застревания или травмирования пользователя – с учетом размеров проемов, зазоров и подвижных элементов;

установление допустимых условий эксплуатации (нагрузка, климатические условия, возрастная категория пользователей);

определение срока службы, критериев предельных состояний и условий вывода оборудования из эксплуатации;

проведение оценки рисков, связанных с эксплуатацией оборудования, включая возможное неправильное использование.

Уровень опасности, возникающий при эксплуатации оборудования, рассчитывается с учетом целевой возрастной группы.

Разработка паспорта является неотъемлемой частью проектирования оборудования. Паспорт оборудования после ввода его в эксплуатацию хранится у заказчика.

Материалы, применяемые при производстве оборудования, не должны:

оказывать вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду в процессе эксплуатации;

вызывать термический ожог при контакте с кожей пользователя в климатических зонах с очень высокими или очень низкими температурами;

относиться к легковоспламеняющимся материалам;

относиться к чрезвычайно опасным по токсичности продуктам горения;

относиться к материалам, свойства которых недостаточно изучены.

Конструкция оборудования:

обеспечивает прочность, устойчивость, жесткость и неизменяемость;

имеет защиту от коррозии и старения с учетом степени агрессивности среды и стойкости используемых материалов;

не имеет выступающих элементов с острыми концами или кромками;

не имеет шероховатых поверхностей, способных нанести травму пользователю;

имеет защиту выступающих концов болтовых соединений;

имеет гладкие сварные швы;

имеет закругленные углы и края любой доступной для пользователей части оборудования;

исключает возможность демонтажа без применения специализированных инструментов;

имеет защиту от несанкционированного доступа к элементам (комплектующим) оборудования, подлежащим периодическому обслуживанию или замене;

имеет размеры поперечного сечения элементов оборудования для захвата, при которых обеспечивается возможность захвата детьми;

исключает образование сдавливающих или режущих поверхностей между подвижными, а также подвижными и неподвижными элементами;

обеспечивает безопасные расстояния между подвижными элементами оборудования и поверхностью игровой площадки;

не допускает застревание тела, частей тела или одежды человека;

обладает необходимой несущей способностью к возникающим нагрузкам.

Оборудование содержит маркировку следующего содержания:

наименование оборудования;

потребительские свойства;

срок годности товаров;

монтаж, крепление конструкции;

правила эксплуатации;

информация об изготовителе и (или) уполномоченного изготовителем лица и (или) импортере оборудования (наименование компаний, их юридические адреса);

знак обращения, который удостоверяет, что на товары были получены разрешительные документы (сертификаты / декларации) в соответствии с законодательством РК или стран Евразийского экономического союза.

Сопроводительная документация и маркировка оборудования выполняется на казахском и русском языках.

Приказ вводится в действие с 17 марта 2027 года, за исключением требований, для исполнения которых требуется реализация мероприятий, связанных с выпуском оборудования.

Также говорится, что требования, не введенные в действие по истечении шести месяцев со дня первого официального опубликования, вводятся в действие не позднее двенадцати месяцев со дня первого официального опубликования технического регламента.

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