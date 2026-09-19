Что посмотреть: фильмы про знаменитые исторические события, после которых хочется узнать правду

После просмотров фильмов про реальные события часто хочется узнать: а что же там было на самом деле? Действительно ли герои поступали так, как показали на экране, и насколько сильно сценаристы изменили события, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из фильмов на реальных событиях, после которых такие вопросы возникают почти автоматически.

Тетрис (2022)

Кинопоиск: 7.1

В центре сюжета находится предприниматель Хенк Роджерс, который узнает о созданной в СССР игре Алексея Пажитнова и понимает, что перед ним может быть огромный коммерческий успех. Проблема заключается в правах на игру. Вокруг "Тетриса" начинают пересекаться интересы советских государственных структур, зарубежных компаний и людей, которые хотят получить возможность продавать игру на разных рынках.

Человек на Луне (2018)

Кинопоиск: 7.1

В центре находится Нил Армстронг, причем внимание уделено не только подготовке к лунной миссии, но и событиям, которые происходили с ним задолго до знаменитого полета. Зритель видит сложные испытания, тренировочные полеты, аварии и постоянное давление, которое испытывали астронавты. Сам Армстронг здесь показан довольно сдержанным человеком, поэтому фильм не пытается сделать из него экранного супергероя.

Дюнкерк (2017)

Кинопоиск: 7.3

В мае 1940 года ситуация для британских и союзных войск во Франции стала критической. После стремительного наступления немецкой армии сотни тысяч солдат оказались зажаты на побережье у Дюнкерка. Единственным вариантом оставалась эвакуация через Ла-Манш. Именно об этой операции рассказывает Кристофер Нолан в "Дюнкерке".

Суд над чикагской семеркой (2020)

Кинопоиск: 7.6

1968 году в Чикаго проходил съезд Демократической партии США, а вокруг него собрались участники протестов против войны во Вьетнаме. Демонстрации закончились столкновениями с полицией, после чего несколько активистов оказались под судом. Именно этому процессу посвящен этот фильм. Главная его часть происходит в зале суда, где довольно быстро становится понятно, что обычного спокойного разбирательства не получится.

Скрытые фигуры (2016)

Кинопоиск: 8.0

Фильм рассказывает о трех темнокожих женщинах, работавших в NASA в начале 1960-х годов. Кэтрин Джонсон занималась сложными математическими расчетами, необходимыми для космических полетов, Дороти Вон осваивала новые вычислительные системы, а Мэри Джексон добивалась возможности работать инженером. Фильм основан на реальных биографиях, хотя некоторые персонажи и ситуации были изменены.

Оппенгеймер (2023)

Кинопоиск: 8.1

Кристофер Нолан рассказывает историю американского физика Роберта Оппенгеймера, который оказался во главе научной части Манхэттенского проекта. Перед ним поставили задачу, о которой до этого всерьез можно было говорить скорее как о теоретической возможности – создать атомную бомбу раньше Германии. Человек, которого еще недавно считали одним из главных героев американской науки, постепенно оказывается под политическим давлением.

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