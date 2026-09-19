Что посмотреть: фильмы про знаменитые исторические события, после которых хочется узнать правду
Издание iXBT составило подборку из фильмов на реальных событиях, после которых такие вопросы возникают почти автоматически.
Тетрис (2022)
Кинопоиск: 7.1
В центре сюжета находится предприниматель Хенк Роджерс, который узнает о созданной в СССР игре Алексея Пажитнова и понимает, что перед ним может быть огромный коммерческий успех. Проблема заключается в правах на игру. Вокруг "Тетриса" начинают пересекаться интересы советских государственных структур, зарубежных компаний и людей, которые хотят получить возможность продавать игру на разных рынках.
Человек на Луне (2018)
Кинопоиск: 7.1
В центре находится Нил Армстронг, причем внимание уделено не только подготовке к лунной миссии, но и событиям, которые происходили с ним задолго до знаменитого полета. Зритель видит сложные испытания, тренировочные полеты, аварии и постоянное давление, которое испытывали астронавты. Сам Армстронг здесь показан довольно сдержанным человеком, поэтому фильм не пытается сделать из него экранного супергероя.
Дюнкерк (2017)
Кинопоиск: 7.3
В мае 1940 года ситуация для британских и союзных войск во Франции стала критической. После стремительного наступления немецкой армии сотни тысяч солдат оказались зажаты на побережье у Дюнкерка. Единственным вариантом оставалась эвакуация через Ла-Манш. Именно об этой операции рассказывает Кристофер Нолан в "Дюнкерке".
Суд над чикагской семеркой (2020)
Кинопоиск: 7.6
1968 году в Чикаго проходил съезд Демократической партии США, а вокруг него собрались участники протестов против войны во Вьетнаме. Демонстрации закончились столкновениями с полицией, после чего несколько активистов оказались под судом. Именно этому процессу посвящен этот фильм. Главная его часть происходит в зале суда, где довольно быстро становится понятно, что обычного спокойного разбирательства не получится.
Скрытые фигуры (2016)
Кинопоиск: 8.0
Фильм рассказывает о трех темнокожих женщинах, работавших в NASA в начале 1960-х годов. Кэтрин Джонсон занималась сложными математическими расчетами, необходимыми для космических полетов, Дороти Вон осваивала новые вычислительные системы, а Мэри Джексон добивалась возможности работать инженером. Фильм основан на реальных биографиях, хотя некоторые персонажи и ситуации были изменены.
Оппенгеймер (2023)
Кинопоиск: 8.1
Кристофер Нолан рассказывает историю американского физика Роберта Оппенгеймера, который оказался во главе научной части Манхэттенского проекта. Перед ним поставили задачу, о которой до этого всерьез можно было говорить скорее как о теоретической возможности – создать атомную бомбу раньше Германии. Человек, которого еще недавно считали одним из главных героев американской науки, постепенно оказывается под политическим давлением.
Ранее мы рекомендовали к просмотру подборку детективов, где зрителю придется самому искать виновного.