Что посмотреть: подборка фильмов, в которых секретные эксперименты меняют реальность

Научные эксперименты в кино часто заканчиваются непредсказуемо: они открывают доступ к параллельным мирам, меняют восприятие времени, стирают личность или заставляют героев сомневаться в самой природе реальности, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из семи фантастических триллеров о закрытых исследованиях, экспериментальных технологиях, искусственном сознании и попытках человека управлять тем, чего он пока не понимает. Эти фильмы объединяет один тревожный вопрос : если технология позволяет изменить реальность, кто будет решать, какой она должна быть?

"Временная петля" (2007)

Обычный мужчина оказывается втянут в цепь событий после того, как замечает странную фигуру возле загородного дома. Пытаясь разобраться в происходящем, он попадает в ситуацию, где время перестает двигаться линейно. Постепенно герой сталкивается с несколькими версиями самого себя и понимает, что события уже произошли – но в то же время еще должны случиться. Любая попытка изменить будущее становится частью причин, которые привели к исходной ситуации.

"Исходный код" (2011)

Капитан Колтер Стивенс приходит в себя в поезде и обнаруживает, что находится в чужом теле. Через несколько минут поезд взрывается, после чего герой снова оказывается в специальной капсуле и получает приказ повторить тот же отрезок времени. Ему объясняют, что он участвует в секретной программе. Экспериментальная технология позволяет проникать в последние минуты сознания погибшего человека и снова переживать события, которые привели к катастрофе. Задача Стивенса – выяснить личность террориста и предотвратить следующий взрыв.

"Связь" (2013)

Несколько друзей собираются на ужин в загородном доме. В этот же вечер рядом с Землей проходит комета, после чего в округе начинаются перебои с электричеством, пропадает мобильная связь, а за окнами появляется странное свечение. Сначала герои считают происходящее обычным техническим сбоем. Но затем обнаруживают, что соседний дом выглядит точно так же, как их собственный. Вскоре появляются люди, которые утверждают, что пришли из другого дома, а привычная реальность начинает распадаться на несколько возможных вариантов.

"Эффект Лазаря" (2015)

Группа исследователей работает над технологией, которая должна помочь возвращать к жизни недавно умерших людей. Ученые считают, что их разработка может изменить медицину и избавить человечество от одного из главных страхов – страха смерти. После неожиданного инцидента проект закрывают, но команда решает продолжить эксперименты тайно. Во время одного из опытов им удается добиться результата, которого они ждали. Однако воскресший человек уже не вполне похож на того, кого все знали раньше.

"Другая жизнь" (2017)

Рен Амари создает технологию, способную записывать человеческие воспоминания и превращать их в искусственные переживания. Пользователь может прожить целый день, месяц или даже несколько лет всего за короткое время. Поначалу разработка кажется почти идеальной. Она способна помочь людям исправлять ошибки, тренироваться, учиться и испытывать события, которых не было в их реальной жизни. Однако экспериментальная технология быстро начинает использоваться для более опасных целей: виртуальный опыт может воздействовать на человека не слабее настоящего.

"Мой создатель" (2020)

Учёный Джордж работает в изолированной лаборатории и скрывает от окружающих настоящий масштаб своего проекта. Он создает искусственный интеллект, который должен стать следующим этапом развития машинного сознания. Главная интрига фильма связана не только с тем, сможет ли ученый создать полноценный искусственный разум. Гораздо важнее понять, зачем он это делает и какую личную тайну пытается исправить с помощью технологии.

"В чужой шкуре" (2020)

Тасья работает на секретную организацию, которая использует экспериментальную технологию для временного захвата чужих тел. Агент может проникнуть в сознание другого человека и управлять им, выполняя задания, до которых невозможно добраться обычными способами. Операции кажутся почти идеальным оружием: преступник может быть устранен руками другого человека, а настоящий заказчик остается вне подозрений. Но технология постепенно начинает влиять на саму личность Тасьи.

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