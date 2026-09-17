Что посмотреть: подборка детективов, где зрителю придется самому искать виновного

В качественных детективах интересно не только узнать имя преступника в конце. Гораздо увлекательнее самому следить за уликами, запоминать подозрительные детали и пытаться понять, кто из персонажей что-то скрывает, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из новых фильмов 2025 года, в которых классические убийства происходят в закрытом кругу, а у каждого своя версия произошедшего.

Черный чемодан – двойная игра (2025)

Британский разведчик получает информацию о возможной утечке секретных данных. Среди людей, которые могут оказаться причастны к делу, есть его собственная жена, тоже работающая в спецслужбах. Джордж начинает выяснять, кто мог передать информацию, но сталкивается с другой проблемой – профессиональные разведчики привыкли не говорить всей правды даже близким людям.

Дело №137 (2025)

Во время протестов в Париже подросток получает тяжелое ранение, после чего начинается расследование обстоятельств произошедшего. Сотрудница отдела внутренних расследований Стефани пытается восстановить события по показаниям очевидцев, записям и другим материалам дела. Но проблема в том, что свидетельские показания расходятся, а одни и те же факты разные люди трактуют совершенно по-разному.

Клуб убийств по четвергам (2025)

В доме престарелых несколько пожилых постояльцев регулярно собираются, чтобы обсуждать старые нераскрытые убийства. Все меняется, когда рядом с ними происходит настоящее преступление и у любителей детективов появляется возможность проверить свои способности на практике.

Достать ножи: Воскрешение покойника (2025)

В небольшой церкви происходит убийство священника, причем обстоятельства преступления выглядят довольно странно. За дело берется Бенуа Блан, а рядом с ним оказывается молодой священник Джад, который незадолго до убийства успел серьезно поссориться с погибшим. Не нужно торопиться с выводами, потому что очевидная версия быстро начинает давать сбои.

Красный шелк (2025)

Действие происходит в 1927 году, когда поезд с дипломатическим грузом отправляется из Москвы в Китай. По дороге происходит убийство, а среди пассажиров оказываются люди, которым явно есть что скрывать. В расследование постепенно втягиваются представители разных сторон, и довольно быстро становится понятно, что дело не ограничивается одним преступлением. Здесь много подозрительных персонажей, скрытых мотивов и попыток использовать ситуацию в своих интересах.

Ранее мы рекомендовали к просмотру подборку новых остросюжетных сериалов 2026 года.