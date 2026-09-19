Какие вирусы будут преобладать этой осенью и как казахстанцам от них защититься

Осень только вступает в свои права, а многие казахстанцы уже переболели сезонными заболеваниями. Zakon.kz узнал у pуководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу Асхата Чарапиева о ситуации с вирусами.

Асхат Чарапиев отметил, что новый 2026-2027 гг. эпидсезон заболеваемости ОРВИ, гриппа начинается с 1 октября 2026 года. Он поделился, циркуляция какого вида гриппа прогнозируется в этом сезоне.

"На основании результатов многолетнего эпидемиологического и лабораторного мониторинга, анализа смены доминирующих субтипов вирусов гриппа в Республике Казахстан, данных молекулярно-генетического анализа и информации Глобальной системы ВОЗ по эпиднадзору за гриппом и реагированию на него (GISRS) в эпидемическом сезоне 2026-2027 гг. прогнозируется совместная циркуляция вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и вирусов гриппа B линии Victoria". Асхат Чарапиев

Глава ведомства привел данные касательно эпидемиологической ситуации в области Жетысу по ОРВИ и гриппу.

"По области Жетысу за эпидсезон 2025-2026 года зарегистрировано 180 897 случаев ОРВИ, на 100 тыс. населения составил 27541,5. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост заболеваемости на 12,3% (2024 -2025 гг. – 161 157 случаев, И.К. – 24516,6)". Асхат Чарапиев

По его словам, нынешнее состояние ОРВИ – не новая эпидемия, а обычный сезонный вирус. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по ОРВИ, гриппу в области оценивается как стабильная.

"В 2025-2026 гг. зарегистрировано 220 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, из них 219 – H3N2, 1 – грипп В. В 2025-2026 гг. кроме гриппа в эпидсезон в области циркулируют и другие виды вирусов. Из 234 исследованных образцов 73 (31,2%) дали положительный результат на вирусы, не подлежащие гриппу, среди которых выявлен риновирус (34), РС вирус (13), коронавирус (8), метапневмовирус (8), парагрипп (6), бокавирус (2), аденовирус (2)". Асхат Чарапиев

Асхат Чарапиев рассказал, что ОРВИ, гриппом болеют все возрастные группы, но чаще всего дети до 14 лет и составляют 67,2% от всех заболевших. Среди детей больше всего заболевших приходится на детей 5-14 лет (56% среди детей).

Также собеседник отметил, что главным государственным санитарным врачом РК 26 августа 2026 года вынесено постановление №11 "О проведении санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и коронавирусной инфекции COVID-19 в эпидемический сезон 2026-2027 годов".

В соответствии с постановлением ведется подготовка к новому эпидемическому сезону заболеваемости ОРВИ, гриппом:

с 1 сентября проводится еженедельный мониторинг заболеваемости, с 1 октября он будет ежедневным; проводится контроль типов вируса;

с 15 сентября будет проводится ежедневный мониторинг иммунизации населения против гриппа по возрастам, категориям групп риска.

По информационно-разъяснительной работе на официальных страницах Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу и в социальных сетях регулярно размещаются информационные материалы.

"Одной из наиболее эффективных мер профилактики гриппа на сегодня является вакцинация. На 2026-2027 гг. в эпидемический сезон из местного бюджета закуплено 80 тыс. доз вакцины против гриппа, поставка планируется в сентябре месяце. Иммунизация против гриппа проводится вакциной "Гриппол плюс", произведенной в Российской Федерации. Иммунизация проводится в специальном прививочном кабинете после обязательного осмотра врачом, оценки состояния здоровья и разрешения на прививку", – уточнил руководитель департамента.

В первую очередь иммунизация проводится лицам из групп риска:

лица из организованных закрытых учреждений (дети детских домов, домов престарелых и инвалидов, школ-интернатов),

часто болеющие дети с ослабленным иммунитетом,

взрослые с хроническими заболеваниями,

медицинские работники,

беременные женщины во 2-м, 3-м триместре.

"В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом ежедневно проводится "утренний фильтр" с выяснением причин отсутствия учащихся; на каждом этаже, в каждом классе устанавливаются санитайзеры с кожным антисептиком для обработки рук; при регистрации заболеваемости ОРВИ в одном классе в течение одного инкубационного периода от 20% до 30% от числа учащихся в классе кабинетное обучение прекращается, если число заболевших в классе превышает 30%, учащиеся переходят на онлайн-обучение". Асхат Чарапиев

Необходимо помнить, что помимо специфической (вакцинация) профилактики гриппа, в сезон подъема заболеваемости необходимо применять средства неспецифической профилактики:

применение лекарственных средств для профилактики гриппа и ОРВИ,

больным необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью,

рекомендуется постельный режим в течение всего лихорадочного периода, обогащенная витаминами диета с обильным количеством жидкости,

комнату больного чаще проветривать, но не допускать сквозняков,

соблюдение правил личной гигиены является одной из эффективных мер профилактики гриппа (часто мыть руки с мылом),

при чихании, кашле прикрывать нос и рот платком или салфеткой, использовать маски.

Кроме того, по возможности не посещайте многолюдные места и массовые мероприятия.

Ранее главный эксперт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Салтанат Беккожина поделилась, что в прошлом эпидемиологическом сезоне 2025-2026 годов в Казахстане зарегистрировано 4,38 млн случаев ОРВИ.