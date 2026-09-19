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Мощный приток денег и энергии: кого ждет резкий поворот судьбы в ближайшие дни

Фото: pexels, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 01:54 Фото: pexels
Астрологи определили три знака зодиака, которых ожидает мощный приток удачи и везения. С завершением ретроградной фазы и переходом Меркурия в прямое движение позитивные перемены ворвутся в жизнь буквально мгновенно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет астрологическое издание YourTango, Меркурий – самая стремительная планета, поэтому задержек и долгих ожиданий не будет: счастливые события произойдут без промедления.

Для Раков этот период станет настоящим спасением от выгорания. В последнее время представители этого знака работали на пределе возможностей и чувствовали себя истощенными. Прямое движение Меркурия вернет им жизненную энергию, веру в себя и вдохновение. Вселенная протягивает Ракам руку помощи, доказывая, что их силы далеко не исчерпаны, а впереди ждет белая полоса.

Весы ощутят поворот судьбы к лучшему с самого утра. Их позитивный настрой и острота ума станут главным магнитом для счастливых возможностей. Астрологи подчеркивают, что мысли Весов начнут материализоваться с невероятной скоростью, а этот день может стать стартом для длительного периода благополучия и успеха.

Водолеи, которые уже были готовы отказаться от давней мечты из-за отсутствия прогресса, кардинально изменят свое отношение к жизни. Меркурий придаст импульс их делам, подарив шанс быстро улучшить положение и вернуть утраченную надежду. Наступает идеальное время для того, чтобы засучить рукава и активно воплощать свои планы в реальность.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы пять знаков зодиака, которых ждет редкая удача и признание 19 сентября.

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Канат Болысбек
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