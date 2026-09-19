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Кому из знаков зодиака суждено стать богатыми и влиятельными, рассказали астрологи

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 20:51 Фото: pexels
Астрологи определили три знака зодиака, которых в следующем этапе жизни ждут богатство, влияние и глубокая любовь. Их успех станет результатом правильного мышления, целеустремленности и непреклонной веры в собственное денежное будущее, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает издание YourTango, эти представители зодиакального круга не надеются на случайность и не ждут подарков от судьбы. Они готовы активно действовать и идти к поставленным целям, невзирая на любые препятствия.

Овен

К вершинам успеха Овнов ведет их невероятная пробивная сила. Представители этого знака не останавливаются, пока не воплотят свои мечты в реальность. Любые стрессы, рабочие сбои или личные драмы они воспринимают как временные трудности и никогда не опускают руки, что и делает их богатыми и влиятельными.

Дева

Девам обрести финансовое благополучие помогает холодный расчет и четкое планирование. Они никогда не принимают спонтанных решений, всегда имеют детальную стратегию на годы вперед и добиваются желаемого не за счет везения, а благодаря уму, дисциплине и трудолюбию.

Водолей

Водолеи добиваются высот благодаря нестандартному мышлению и нежеланию сливаться с толпой. Представители этого знака не боятся идти против правил и действовать по-своему, а их яркая индивидуальность становится главным козырем как в карьере, так и в личной жизни, привлекая к ним любовь окружающих.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стали известны знаки зодиака, представители которых наконец выдохнут после полосы безумных перемен.

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Канат Болысбек
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