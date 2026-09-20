Новые отношения могут стать ловушкой: эксперт дала советы женщинам после развода

После развода многие стремятся как можно быстрее вернуться к привычной жизни, однако некоторые решения в этот период могут лишь усилить переживания и затянуть эмоциональное восстановление, сообщает Zakon.kz.

Психотехнолог, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева перечислила для портала "Доктор Питер" пять типичных ошибок после расставания.

Первая – попытка подавить эмоции и сделать вид, что ничего не произошло. По словам эксперта, связь с человеком редко исчезает сразу после окончания отношений, а стремление заглушить грусть, злость и другие чувства может только затянуть переживания.

Вторая ошибка – срочно искать новые отношения, чтобы избавиться от чувства одиночества. В таком состоянии новый роман может превратиться в способ заполнить пустоту, из-за чего человек рискует не заметить несовпадение ценностей, грубость или неуважение со стороны нового партнера.

Еще одна ловушка – попытка любой ценой сохранить прежний образ жизни. После брака бывает сложно отказаться от привычного "мы", однако специалист советует отделить совместные привычки от собственных интересов и заново определить, что действительно приносит удовольствие.

Четвертая ошибка – пытаться восстановить самооценку за счет мужского внимания. Лайки, комплименты и свидания могут временно придать уверенности, но такая самооценка остается зависимой от реакции окружающих. Эксперт рекомендует искать опору в собственных достижениях, работе, спорте, творчестве и заботе о себе.

Наконец, не стоит ориентироваться на условные сроки восстановления. Нет универсального периода, после которого человек обязан быть готов к новым отношениям. Одним из признаков готовности Валуева называет состояние, при котором жизнь остается наполненной и без партнера, а новые отношения становятся осознанным выбором, а не способом избавиться от одиночества.

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