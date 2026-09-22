Осеннее равноденствие 23 сентября 2026 года: как привлечь финансовую удачу и любовь

Осеннее равноденствие случится 23 сентября 2026 года в 05:05 по времени Астаны. С этого момента продолжительность дня и ночи почти уравнивается и астрономическая осень вступает в свои права, сообщает Zakon.kz.

Cветовой день c 23 сентября начнет сокращаться, вместе с ним начнут меняться погодные условия и ритмы жизни природы. Этот день в древности имел особое значение – его отмечали как время благодарности за собранный урожай, очищения от негатива и подготовки к грядущей зиме.

Одной из центральных тем в народных обрядах была вода. Считалось, что в течение недели до и после равноденствия ключевая вода приобретает особую силу. Молодые девушки умывались родниковой водой ради сохранения красоты, пожилые – для укрепления здоровья.

Не менее важной была рябина. Гроздья этой ягоды развешивали у входа в дом как защиту от нечистой силы. Из рябины готовили напитки – кисели, компоты, наливки. Пекли пироги с дарами осени – яблоками, капустой, брусникой. Быстрое поднятие теста считалось добрым знаком: к благополучию и изобилию.

Этот день был посвящен и очищению – как физическому, так и духовному. Наводили порядок в доме, избавлялись от ненужных вещей, выметали мусор. Такие действия символизировали избавление от старого и открытие пространства для нового. Проводили обряды с молитвами и заговорами, прося у природы защиты и сил на грядущий сезон, пишет 5-tv.ru.

Современные обряды

В наши дни осеннее равноденствие все чаще становится поводом для уединения, размышлений и энергетических практик. Люди собираются на природе, встречают восход, проводят медитации, зажигают свечи. Это символический способ отметить равновесие между светом и тьмой – как во внешнем мире, так и внутри себя.

Особой популярностью пользуются ритуалы с природными материалами – листьями, рябиной, шишками. Считается, что они несут в себе силу осени и помогают привлечь изобилие. Готовят сезонные блюда, угощают родных – все это создает атмосферу тепла и завершения цикла.

Многие пишут свои планы и намерения на бумаге, сжигают прошлое и открываются переменам. Осень воспринимается как время глубоких внутренних трансформаций и подготовки к новому этапу.

Как привлечь любовь в день осеннего равноденствия

Чтобы привлечь любовь в этот день, понадобятся обручальное кольцо и красная нить.

Необходимо завязать три узла вокруг кольца, представляя свою судьбу;

Назвать предполагаемую дату свадьбы (день, месяц и год);

Произнести имя суженого, а для большей точности можно представить его внешность и отличительные черты;

Оборвать нить и надеть кольцо на безымянный палец правой руки;

Лечь спать, а утром надежно спрятать украшение от посторонних глаз до исполнения задуманного.

Как привлечь деньги в день осеннего равноденствия

Чтобы привлечь финансовую энергию в день осеннего равноденствия, недостаточно лишь одного гадания. Рекомендуется создать амулет и всегда носить его с собой.

Для изготовления амулета понадобятся золотая и красная нити, а также небольшой мешочек. В мешочек следует положить три лавровых листа и мелкие монеты, желательно желтого цвета.

Дополнительно можно добавить несколько украшений из золота или серебра. После этого мешочек нужно завязать зеленой нитью или лентой и разместить в любом уголке дома или на рабочем месте. Это привлечет финансовую удачу к следующему равноденствию.

Также рекомендуется утром 23 сентября навести порядок в доме, открыть шторы и впустить солнечные лучи.

Народные приметы и поверья на 23 сентября

В 2026 году 23 сентября – это не только день осеннего равноденствия, но и народный праздник Петр и Павел Рябинники (или Осенние Рябинники). Рябина в этот день считалась главным "барометром" и оберегом, а по ее урожаю судили о погоде на месяцы вперед.

Если в этот день много паутины – осень будет долгой, сухой и теплой, а зима наступит поздно. В старину говорили: "Длинная паутина летит – к ясной осени и нескорому снегу".

Теплая и солнечная погода 23 сентября предвещала, что теплые дни простоят еще долго, а зима будет мягкой и не слишком суровой.

Если же день выдался сырым и холодным, осень будет дождливой.

Обилие рябины на деревьях – к дождливой осени и морозной, суровой зиме. Чем больше ягод, тем холоднее, по поверьям, будет зима.

Если же рябины уродилось мало, осень пройдет с небольшим количеством осадков.

Если к 23 сентября листья на вишне еще не опали – осень обещала быть теплой и затяжной.

Ранний и обильный листопад на кленах предвещал скорое наступление холодов.

Гололед или снег в этот день воспринимались как тревожный знак: возможен неурожай или слякотная осень.

Если лягушки на болотах уже стихли, зима будет студеной и с метелями.

Птицы рано улетают на юг – зима будет ранней и суровой.

Увидеть плохой сон накануне равноденствия считалось хорошей приметой: накопившийся негатив выходил из человека во сне.

Какой будет погода 23 сентября в крупных городах Казахстана, можно узнать здесь.