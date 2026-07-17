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События

О важном нюансе при покупке квартиры напомнили казахстанцам

Коммунальные услуги, квитанция, квитанции, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 16:21 Фото: Zakon.kz
Покупка квартиры – важное событие, и относятся к нему крайне серьезно, чтобы потом не пожалеть о сделке. Конечно, в первую очередь при выборе жилья руководствуются техническим состоянием. Но есть еще один момент, на который указали казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Речь о коммунальных услугах, а точнее – их оплате.

"При покупке квартиры многие ограничиваются лишь выбором жилья и оценкой его технического состояния. Но не менее важно убедиться, что у прежнего собственника нет задолженности по коммунальным услугам", – рассказали 17 июля 2026 года в компании АЛСЕКО.

Почему это важно?

Лицевой счет является идентификатором, прикрепленным к определенному адресу. Поэтому даже при смене собственника задолженность по коммунальным и иным услугам продолжает отражаться в платежном документе.

Как убедиться в отсутствии задолженности?

Самый простой способ – запросить у продавца счет на оплату коммунальных услуг за последний месяц и квитанцию, подтверждающую его полную оплату.

Zakon.kz ранее рассказал читателям, реально ли накопить на покупку квартиры в Казахстане без прибегания к ипотеке.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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