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Общество

Казахстанцев предупредили о наказании за покупку рыбы и икры у браконьеров

Рыба, продажа, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 20:22 Фото: pixabay
Покупка рыбы и икры у браконьеров может обернуться уголовной ответственностью для казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что, в частности, жителям Мангистауской области, приобретающим осетровую рыбу и черную икру, напомнили о необходимости проверять законность происхождения продукции. В Министерстве сельского хозяйства отметили, что при участии в незаконном обороте особо ценных видов рыб ответственность может наступить не только для браконьеров и продавцов, но и в отдельных случаях для покупателей.

"При покупке рыбной продукции необходимо убедиться в ее законном происхождении. Покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие законность происхождения товара. Основным документом является справка о происхождении вылова, на основании которой оформляются ветеринарные документы", – пояснил руководитель Управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Комитета рыбного хозяйства Марат Калмуратов.

Особое внимание в министерстве рекомендуют уделять осетровой продукции. Черная икра должна иметь обязательную маркировку независимо от того, получена она от дикой рыбы или выращенной в аквакультуре. Реализация немаркированной икры запрещена.

При продаже мяса осетровых пород рыб продавец также обязан предоставить разрешительные документы, включая документы CITES, подтверждающие законность происхождения продукции.

"С начала года в Казахстане выявлено около 5,5 тыс. административных правонарушений в сфере рыболовства. Около трети из них связаны с незаконной перевозкой и реализацией рыбной продукции. При этом представитель комитета отметил, что статистики именно по покупателям у ведомства нет. Но по ст. 335 Уголовного Кодекса РК в этом году зарегистрировано около 42 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом рыбы".Марат Калмуратов

Покупать осетровую рыбу и икру рекомендуется только в официальных торговых точках. В Комитете рыбного хозяйства рекомендуют требовать у продавца:

  • документы, подтверждающие законность происхождения улова;
  • ветеринарные сопроводительные документы;
  • для осетровых – документы CITES;
  • для черной икры – обязательную заводскую маркировку.

Ранее председатель Комитета рыбного хозяйства Серик Сермагамбетов 9 июля 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о выявленных нарушениях в сфере рыбного хозяйства.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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