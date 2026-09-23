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Советы

Названы знаки зодиака, которые успеют разбогатеть до 25 октября

Мужчина, отдых, деньги, море, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 05:28 Фото: magnific
До 25 октября 2026 года у пяти знаков зодиака появится больше финансовых возможностей, пока Венера находится в Скорпионе. Венера хотя и является планетой любви, сейчас она приносит большую пользу именно кошелькам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, Скорпион – магнетически сильный знак, и Венера в нем притягивает богатство и возможности для еще большего обогащения. То, что еще вчера было скрыто, внезапно становится доступным.

Скорпион

С Венерой в вашем знаке до 25 октября финансовые возможности безграничны. Двери, которые когда-то были наглухо заперты, вот-вот распахнутся. Члены семьи будут более щедрыми, и многие люди вернут вам долг. Вдобавок ко всему, вы становитесь невероятно привлекательными. Планета любви и красоты усиливает ваш магнетизм в десять раз. Вы получаете заслуженное признание на работе и становитесь центром внимания в личной жизни.

Водолей

Десятый дом отвечает за вашу карьеру и публичный имидж, поэтому внимание, которое вы получаете, безусловно, положительно скажется на вашем банковском счете. Вы притягиваете партнерские отношения, профессиональные связи, которые выведут вас на новый уровень. Вас ждут большие перемены, особенно если вы работаете в профессии, управляемой Венерой, например, артистом или даже психотерапевтом. От ваших действий сейчас будет зависеть, сколько возможностей вы получите.

Лев

Вместо того чтобы проводить вечера в городе, вы будете находить радость дома. Это может показаться контрпродуктивным с точки зрения заработка денег, но на самом деле это дает вам шанс найти скрытое сокровище. Позвольте себе расслабиться и восстановить связь со своей семьей. Вы откроете для себя то, чего у вас никогда раньше не было.

Весы

Венера находится во втором доме ваших денег и богатства. Это означает, что пора внимательно изучить свои финансы. Проанализируйте цифры и пересмотрите свои подписки. Убедитесь, что все в порядке. Если что-то выглядит не так, вы должны отстоять свои права. Раньше вы позволяли людям переступать ваши границы, нисколько не беспокоясь об этом, но теперь это больше недопустимо.

Овен

Вы давно чувствуете себя в тупике, и вам это ужасно надоело. С Венерой в Скорпионе до 25 октября ситуация меняется. Сейчас у вас есть шанс сколотить огромное состояние. Попросите повышения зарплаты или подайте заявку на более высокооплачиваемую работу. Вы должны заявить о себе. Это будет нелегко, но это принесет огромные плоды. В следующие шесть недель вы будете зарабатывать огромные деньги.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы знаки зодиака, которые почувствуют вкус богатства совсем скоро.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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