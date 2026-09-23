В Минздраве рассказали, как проверить лекарство и получить препараты за счет государства

В Министерстве здравоохранения казахстанцам напомнили, как безопасно покупать лекарства, проверить их подлинность и в каких случаях препараты предоставляются за счет государства, сообщает Zakon.kz.

Перед покупкой лекарства Минздрав рекомендует проверить несколько основных позиций:

препарат должен быть зарегистрирован в Казахстане;

упаковка должна быть целой;

срок годности — действующим;

условия хранения — соответствовать требованиям.

Также на упаковке следует проверить название препарата, дозировку, лекарственную форму и маркировку. Инструкция по медицинскому применению должна быть доступна на казахском и русском языках.

Проверить регистрацию лекарства можно через Государственный реестр лекарственных средств — register.ndda.kz. Подлинность препарата и его статус в системе маркировки можно дополнительно проверить через приложения DariKz и Naqty Onim.

Покупать лекарства рекомендуется только в аптеках и других местах, имеющих право на их реализацию. Особую осторожность следует проявлять при покупке через социальные сети, объявления и неизвестные интернет-сайты.

Если возникли сомнения, сохраните чек, инструкцию и упаковку.

Если покупали онлайн - сохраните объявление, фотографии, переписку.

Обратиться за проверкой можно:

к руководителю аптеки;

через e-Otinish;

через Darikz;

через Naqty Onim;

в территориальный департамент Комитета фармконтроля.

Не используйте препарат, если подозреваете, что он незарегистрированный или поддельный.

Когда срочно вызывать скорую

Немедленно вызовите скорую помощь, если после приема лекарств появились:

сильная аллергическая реакция;

затрудненное дыхание;

потеря сознания;

другое состояние, угрожающее жизни.

Какие лекарства можно получить бесплатно

При наличии медицинских показаний препараты могут выделяться бесплатно в рамках:

ГОБМП

ОСМС.

Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Если препарат входит в перечень бесплатного обеспечения, то покупать его не нужно. Участковый врач выпишет рецепт и вы получите его в аптеке поликлиники бесплатно.

Рецептурные препараты применяйте только по назначению врача.

Не рекоментуется:

менять дозировку;

заменять препарат самостоятельно;

сокращать или продлевать курс лечения;

отменять лечение без консультации врача.

Особенно важно соблюдать назначения при хронических заболеваниях, аллергии, беременности, одновременном приеме нескольких препаратов.