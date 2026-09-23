В Минздраве рассказали, как проверить лекарство и получить препараты за счет государства
Перед покупкой лекарства Минздрав рекомендует проверить несколько основных позиций:
- препарат должен быть зарегистрирован в Казахстане;
- упаковка должна быть целой;
- срок годности — действующим;
- условия хранения — соответствовать требованиям.
Также на упаковке следует проверить название препарата, дозировку, лекарственную форму и маркировку. Инструкция по медицинскому применению должна быть доступна на казахском и русском языках.
Проверить регистрацию лекарства можно через Государственный реестр лекарственных средств — register.ndda.kz. Подлинность препарата и его статус в системе маркировки можно дополнительно проверить через приложения DariKz и Naqty Onim.
Покупать лекарства рекомендуется только в аптеках и других местах, имеющих право на их реализацию. Особую осторожность следует проявлять при покупке через социальные сети, объявления и неизвестные интернет-сайты.
Если возникли сомнения, сохраните чек, инструкцию и упаковку.
Если покупали онлайн - сохраните объявление, фотографии, переписку.
Обратиться за проверкой можно:
- к руководителю аптеки;
- через e-Otinish;
- через Darikz;
- через Naqty Onim;
- в территориальный департамент Комитета фармконтроля.
Не используйте препарат, если подозреваете, что он незарегистрированный или поддельный.
Когда срочно вызывать скорую
Немедленно вызовите скорую помощь, если после приема лекарств появились:
- сильная аллергическая реакция;
- затрудненное дыхание;
- потеря сознания;
- другое состояние, угрожающее жизни.
Какие лекарства можно получить бесплатно
При наличии медицинских показаний препараты могут выделяться бесплатно в рамках:
- ГОБМП
- ОСМС.
Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Если препарат входит в перечень бесплатного обеспечения, то покупать его не нужно. Участковый врач выпишет рецепт и вы получите его в аптеке поликлиники бесплатно.
Рецептурные препараты применяйте только по назначению врача.
Не рекоментуется:
- менять дозировку;
- заменять препарат самостоятельно;
- сокращать или продлевать курс лечения;
- отменять лечение без консультации врача.
Особенно важно соблюдать назначения при хронических заболеваниях, аллергии, беременности, одновременном приеме нескольких препаратов.