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Советы

Почему умные часы могут мешать здоровому сну – объяснение врача

сон и проблемы с ним, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 18:29 Фото: magnific
Популярный в социальных сетях лайфхак для быстрого засыпания может навредить здоровью. Об опасности тренда предупредила клинический психолог Шелби Харрис, сообщает Zakon.kz.

В беседе с News Nation она рассказала, что трекеры для сна не всегда могут приносить пользу здоровью.

По словам Харрис, такие устройства могут усиливать тревожность у людей с бессонницей.

"Если вы просыпаетесь, смотрите на умные часы, позволяете им контролировать режим дня, не прислушиваетесь к собственной интуиции и при этом не вносите изменения в направлении улучшения сна, то трекер на самом деле не улучшает ваш сон, а вызывает больше беспокойства", – объяснила она.

В таком случае, по словам врача, от устройства необходимо отказаться и положиться на традиционные методы улучшения сна и качества отдыха:

  • соблюдение четкого графика;
  • ограничение дневного сна;
  • снижение потребления кофеина и алкоголя.

Если эти стратегии не работают, она посоветовала проконсультироваться с сомнологом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы сообщали, когда щекотка может навредить нервной системе.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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