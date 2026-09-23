Почему умные часы могут мешать здоровому сну – объяснение врача
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Популярный в социальных сетях лайфхак для быстрого засыпания может навредить здоровью. Об опасности тренда предупредила клинический психолог Шелби Харрис, сообщает Zakon.kz.
В беседе с News Nation она рассказала, что трекеры для сна не всегда могут приносить пользу здоровью.
По словам Харрис, такие устройства могут усиливать тревожность у людей с бессонницей.
"Если вы просыпаетесь, смотрите на умные часы, позволяете им контролировать режим дня, не прислушиваетесь к собственной интуиции и при этом не вносите изменения в направлении улучшения сна, то трекер на самом деле не улучшает ваш сон, а вызывает больше беспокойства", – объяснила она.
В таком случае, по словам врача, от устройства необходимо отказаться и положиться на традиционные методы улучшения сна и качества отдыха:
- соблюдение четкого графика;
- ограничение дневного сна;
- снижение потребления кофеина и алкоголя.
Если эти стратегии не работают, она посоветовала проконсультироваться с сомнологом.
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