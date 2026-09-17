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Врач рассказал, когда щекотка может навредить нервной системе

проблемы, которые может вызвать щекотка, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 22:10 Фото: magnific
Безобидная на первый взгляд щекотка при слишком интенсивном воздействии может перегрузить нервную систему, сообщает Zakon.kz.

Врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что в некоторых случаях это способно привести к бессоннице, нервным тикам и судорогам. В беседе с "Абзацем" специалист объяснил, что щекотка представляет собой раздражение нервных окончаний кожи.

В ответ мозг запускает непроизвольную защитную реакцию: человек начинает смеяться, мышцы сокращаются, а движения становятся резкими и неконтролируемыми.

"При чрезмерных раздражениях нервных волокон возможно развитие патологических процессов", – объясняет врач общей практики Денис Прокофьев.

По его словам, сильная щекотка также способна повлиять на работу вегетативной нервной системы. Поэтому специалист советует не превращать такие игры в длительное испытание, особенно когда речь идет о детях.

Детская нервная система еще формируется, поэтому сильное раздражение и стресс могут восприниматься ребенком острее. Щекотка, которая кажется взрослому безобидной забавой, для ребенка может оказаться чрезмерной нагрузкой.

Ранее мы сообщали, что действительно нужно зубам каждый день: щетка, флосс, ирригатор или жвачка.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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