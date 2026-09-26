Кому стоит беречь кошелек: гороскоп на 26 сентября

26 сентября звезды советуют одним знакам внимательнее следить за расходами, а другим – не упускать возможности в делах и личной жизни. Кому сегодня стоит отказаться от шопинга, а кому день сулит удачные покупки и новые знакомства – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овну ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Овен все-таки рискнет сегодня отправиться по магазинам, то ему не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато сегодня у Овна здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Телец будет ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели он ни ставил перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Телец не хочет, чтобы день прошел впустую, ему не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой. А еще лучше посвятить этот день какому-нибудь творчеству или получению новых знаний – это будет сегодня получаться лучше обычного.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня эмоции Близнецов наконец-то вырвутся на свободу! Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, сегодня эмоции Близнецов будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня у Рака возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться – звезды гороскопа склоняют Рака подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Так что покупки, сделанные сегодня, едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Лев должен сам стать кузнецом своего счастья! И не только своего. Окружающие сегодня сами будут тянуться к нему, отдавая инициативу в его руки. Эмоции Льва обещают быть позитивными и заразительными (в хорошем смысле этого слова), а его задумки и планы – интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок Льва.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня у Девы есть все шансы добиться желаемого – чего бы она ни пожелала! Ну а добившись, Дева уже не выпустит это из своих цепких рук. И не вздумайте мешать Деве – в достижении цели она не остановится ни перед чем и перешагнет через любого. Впрочем, избежать конфликта с Девой сегодня легко: достаточно просто не вставать у нее на пути и не ставить палки в ее колеса.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весам не мешает принимать решения чуточку быстрее. День предоставит им немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Весы сегодня будут склонны так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно. Сегодня надо думать руками, а не головой.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион как никогда будет иметь шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, ему придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, вещи, которые Скорпион купит сегодня, будут реально нужными, а по соотношению цены и качества – просто идеальными. Ну а секрет этого прост – сегодня в вашей душе мечтательность гармонично уравновешена организованностью, которая не позволит эмоциям сбить вас с толку.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрелец не раз получит возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит. Бывает достаточно одной удачной мысли или шутки, чтобы привлечь к себе внимание. Этот день Стрельцу можно использовать для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями или даже найти спонсора для реализации собственных проектов.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог вряд ли удержится от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шоппинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Сегодня доверчивость Козерога к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и истощая кошелек!

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня единственное, что может помешать Водолею осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Водолея будет то и дело путать карты не только ему самому, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо ему за это не скажут? Именно поэтому Водолею сегодня лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут их не только под ногами. Сегодня у Рыб как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, они легко могут найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать их начинания. Вот только не стоит забывать и о таком полезном качестве, как чувство меры, потому что пустить деньги на ветер сегодня будет не менее просто.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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