Решительность или осторожность: гороскоп для всех знаков на воскресенье

27 сентября звезды советуют одним знакам зодиака быть осторожнее со словами, другим – сосредоточиться на делах и не бояться решительных шагов. Кому-то день принесет прилив энергии, а кому-то лучше отложить важные решения, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня для Овна актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Овна в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня жизнь будет ждать от Тельца решительности и четкости, а вот сам Телец этих качеств в себе как раз ощущать и не будет. По крайней мере, всего этого ему будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Тельца. По этой причине на сегодняшний день лучше не стройте никаких серьезных планов и по возможности отложите дела на потом.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы могут на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Близнецам сегодня очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более – сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Раку не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот – поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Раку и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: сегодня секрет вашего успеха – в решительности и простоте.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня у Льва есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Льва нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах сегодня гораздо больше обычного. А главное – смелее привлекайте к своим планам окружающих, сегодня, благодаря вашей коммуникабельности, они готовы будут оказать вам всяческую поддержку.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Если сегодня с самого утра из ушей Девы начнет идти пар, не пугайтесь – это от избытка энергии. Активность Девы в этот день будет так высока, что она сможет если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. Сегодня у Девы во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Весы. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Весов не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой – такой шанс Весам выпадет только ближе к вечеру.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Ничто сегодня не будет получаться у Скорпиона лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Сегодня ни одна деталь не ускользнет от внимания Скорпиона. Единственное, чего ему следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность сегодня может вызвать у Скорпиона если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрелец будет страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В его суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Стрельца будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Лучше всего сегодня Козерогу взяться за давно назревшие дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти «лучшие времена» уже наступили! Звезды гороскопа сегодня склоняют Козерога действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолей может найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться ему значительно легче обычного, а найденные решения – отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Водолею не помешает следить за своим языком, поскольку последствия его остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и ему самому.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Сегодня Рыбы смогут окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит им выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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