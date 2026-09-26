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Астрологи назвали три знака, которые озолотятся уже в эти выходные

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 20:17 Фото: pexels
Астрологи назвали три знака зодиака, которых ожидает крупный финансовый успех 27 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание YourTango. По данным астрологов, преодолеть денежные трудности и снять накопленный стресс представителям трех созвездий поможет влияние ретроградного Хирона. Этот транзит позволит по-новому взглянуть на материальные проблемы и найти более эффективные способы достижения процветания без лишних нервов.

Скорпион

Ретроградный Хирон настраивает на нужный лад для решения застарелых финансовых вопросов. Ранее вы могли воспринимать денежные сложности как нечто неизбежное, однако 27 сентября ситуация изменится. Смена угла зрения позволит перестать ставить материальные проблемы во главу угла, что в итоге и притянет долгожданный доход.

Козерог

Усталость от постоянных тревог заставит вас переосмыслить отношение к деньгам. Понимание того, что финансовые затруднения не угрожают жизни, поможет вернуть внутренний покой. Как только вы перестанете тревожиться и начнете мыслить категориями изобилия, Вселенная вознаградит вас материальным успехом.

Телец

Наступит момент, когда вы решите больше не жертвовать своим спокойствием ради бытовых денежных вопросов. Достигнув предела в переживаниях 27 сентября, вы просто отпустите ситуацию. Парадоксально, но именно смена фокуса внимания и уверенность в будущем успехе запустят процесс финансового обновления.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что полнолуние в Овне принесет любовь трем знакам зодиака. Кого ждет счастье – можно узнать по ссылке.

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Канат Болысбек
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