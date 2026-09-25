Полнолуние в Овне принесет любовь трем знакам зодиака: кого ждет счастье

Полнолуние в знаке Овна, наступившее 26 сентября 2026 года, принесет с собой поток позитивной энергии. Представители трех знаков зодиака привлекут в свою жизнь счастье и любовь, от которых будет невозможно отмахнуться, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал YourTango, во время полнолуния люди охотнее снимают эмоциональные барьеры. Астрологи подчеркивают: чтобы обрести личное счастье, важно прекратить строить защитные стены и отталкивать окружающих. Для трех знаков зодиака этот период станет переломным.

Близнецы

Первыми в списке счастливчиков оказались Близнецы. В прошлом представители этого знака нередко отталкивали чувства из-за страха боли, но сейчас они готовы впустить любовь в свою жизнь. Если Близнецы считали, что упустили свой шанс, то астрологи спешат их успокоить: то, что предназначено судьбой, не теряется. В это полнолуние романтика буквально витает в воздухе.

Лев

Для Львов 26 сентября станет днем, когда удача совершит крутой поворот. Львы, работающие на одной волне с огненной энергией Овна, получат возможность притянуть все свои желания. Это может быть как новое знакомство, так и внимание со стороны давнего знакомого. Наступающий прорыв способен полностью изменить взгляды Львов на личную жизнь.

Рыбы

Рыбам полнолуние в Овне принесет исцеляющую энергию, в которой они долго нуждались. Известные своим романтичным характером, Рыбы в последние годы начали терять эту черту из-за прошлых страхов. Новое чувство вдобавок подарит им ощущение обновления и надежды. Астрологи отмечают: доброта и щедрость Рыб вернутся к ним в двойном объеме.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что транзит Венеры в знаке Скорпиона, который продлится до 25 октября 2026 года, принесет масштабные изменения в личную жизнь и финансовое положение для пяти знаков зодиака.