Три знака зодиака силой вырвут подарки у Вселенной в ближайшее время

27 сентября 2026 года три знака зодиака получат знак надежды на будущее. Тем, кто почти отчаялся, убывающая Луна в Овне кажется подарком от Вселенной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, этот лунный транзит символизирует отступление темных сил.

Агрессивная энергия, которая порой берет верх, в воскресенье покинет этот мир. Благодаря этому отступлению, некоторые астрологические знаки вновь обретут надежду.

Скорпион

Сила Овна ослабевает, а это значит, что вы меньше вовлечены в мировые проблемы. Теперь вы сосредоточены на себе, а не на важных вопросах, на которые не можете повлиять. Это значит, что нужно заботиться о себе. Практикуйте любовь к себе и не будьте слишком самокритичны. Сосредоточьтесь на позитиве и перестаньте тратить столько времени и энергии на негатив.

Рыбы

Убывающая Луна в Овне открывает для вас двери надежды и счастья. Вы глубоко внутри чувствуете, что во Вселенной произошли перемены, и эти перемены позитивны. Прямо сейчас вы переживаете высвобождение накопившейся негативной энергии. Отказываясь от потока негативных новостей, вы соглашаетесь на позитив и свет. Это то, что вам нужно, и то, что вселяет надежду на будущее. Возможно, вам придется устроить себе цифровую детоксикацию, но это определенно того стоит.

Лев

Теперь вы возвращаете контроль над своей жизнью. Человек может выдержать лишь определенное количество плохих новостей, прежде чем решит взбунтоваться, и вы почти достигли предела своих возможностей. Вы так цените свою жизнь, что больше не хотите отдавать ее на растерзание негативу. В воскресенье, во время убывающей Луны в Овне, у вас появится возможность раз и навсегда вернуть себе надежду. Это отличный урок, который покажет, что вы действительно хозяин своей жизни.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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