Названы знаки зодиака, у которых в октябре будет гораздо больше хороших дней, чем плохих

В октябре 2026 года у трех знаков зодиака будет гораздо больше хороших дней, чем плохих. Астрологическая ситуация этого месяца для них словно благословение Вселенной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, астрологи обещают, что в октябре, по мере изменения положения планет, изменения происходят в пользу представителей некоторых знаков зодиака. К концу октября они обнаружат, что их дела идут намного лучше, чем в начале месяца.

Скорпион

Венера в вашем знаке – это позитивный период, когда вы хорошо выглядите, производите хорошее впечатление на окружающих и чувствуете себя более уверенно в жизни. В период ретроградного движения Венеры вам, возможно, придется много размышлять и переосмысливать свои ценности, финансовые вопросы и личную жизнь, чтобы исправить все, что не соответствует вашим ожиданиям, включая отношения. Когда Венера вернется в ваш 2-й дом 25 октября, ожидайте пересмотра отношений и финансовых вопросов, а также вашей самооценки и того, над чем вам, возможно, нужно поработать.

Весы

Венера и Меркурий в этом месяце находятся в ретроградном движении и проходят транзитом через ваш 2-й дом, что дает вам возможность укрепить любые финансовые или проблемы с самооценкой и доработать все, что, по вашему мнению, не так хорошо, как должно быть. 25-го числа Венера вернется в ретроградное движение в ваш знак, где пробудет до 4 декабря. Это дает вам длительный период с благоприятной Венерой в вашем знаке. Транзит Марса через созвездие Льва в течение всего месяца усиливает вашу социальную и групповую активность и делает вас смелее в достижении ваших долгосрочных надежд и желаний. Это благоприятный транзит, поскольку к нему присоединяется Юпитер, планета удачи и прибыли.

Лев

Даже с учетом ретроградного движения планет, в этом месяце вас ждет гораздо больше хороших дней, чем плохих. Вы сможете добиться значительных успехов или, по крайней мере, составить четкие планы на ближайшее будущее, которые вы сможете воплотить в жизнь после окончания ретроградного движения планет. Солнце находится в благоприятном положении в Весах до 23 октября. Поскольку Весы управляют вашим 3-м домом общения, родственников и повседневной жизни, эти вещи приобретают большее значение в этот астрологический сезон. С 25-го числа к Солнцу присоединяется Венера, а новолуние также приходится на этот дом 10 октября. Венера будет ретроградной в Скорпионе до 23 числа. В это время ожидайте размышлений о своем доме, основах жизни, а также, возможно, о недвижимости или семейных делах.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.



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