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Все встанет на свои места: три знака зодиака ждут неожиданные перемены 28 сентября

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 01:48 Фото: pixabay
28 сентября 2026 года жизнь представителей трех знаков зодиака станет заметно легче. Астрологический аспект Меркурия с Северным узлом поможет им обрести ясность и принять важные решения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, в понедельник Меркурий образует тригон с Северным узлом. Этот транзит принесет ясность и ощущение правильного направления, благодаря чему многие вопросы станут проще.

Представители трех знаков зодиака смогут перестать сомневаться и ориентироваться на собственное мнение, не позволяя чужим словам и ложным обещаниям влиять на их решения.

Дева

Когда Меркурий образует тригон с Северным узлом, Девы наконец найдут ответ на вопрос, который не давал им покоя на протяжении нескольких недель. Полученная информация поможет избавиться от внутреннего напряжения и станет настоящим облегчением.

Представители знака смогут двигаться вперед, больше не чувствуя себя загнанными в тупик. Астрологическая энергия этого периода также быстро рассеет сомнения. Неожиданная ясность позволит Девам понять, что именно им нужно делать дальше.

Водолей

Водолеи начнут гораздо яснее смотреть на происходящее. Меркурий образует тригон с Северным узлом в их знаке, а этот транзит поможет взглянуть на важную ситуацию по-новому. 28 сентября представители знака могут пережить своего рода озарение, которое изменит их подход к серьезному вопросу.

Благодаря этому они смогут упростить себе жизнь и избежать лишних переживаний. День окажется важным еще и потому, что Водолеи почувствуют контроль над собственным будущим. Им больше не понадобится одобрение окружающих.

Представители знака смогут самостоятельно принимать решения и почувствуют, что снова управляют своей жизнью.

Рак

Для Раков тригон Меркурия с Северным узлом окажется особенно своевременным. В последнее время важное решение могло сильно давить на них, однако теперь появится необходимая ясность, чтобы сделать выбор. Представители знака смогут отделить факты от сомнений и понять, как поступить дальше.

Полученная информация поможет принять решение и наконец перестать возвращаться к этому вопросу. После этого Раки почувствуют прилив оптимизма и смогут двигаться вперед гораздо увереннее. При этом астрологи отмечают, что проблемы полностью не исчезнут, однако этот транзит напомнит: с трудностями можно справиться.

Теперь, когда мысли прояснились, у представителей знака появится повод с оптимизмом смотреть в будущее.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы знаки зодиака, которые, наконец, увидят "светлое будущее".

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Канат Болысбек
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