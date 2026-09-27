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Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут позитивные перемены

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 20:15 Фото: magnific
В период с 27 сентября по 4 октября 2026 года представители трех знаков зодиака ощутят позитивные перемены и трансформации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, в ближайшие дни сильное влияние Скорпиона принесет глубинные изменения. Вступление Меркурия в этот знак 30 сентября заставит искать истину, а разворот Венеры в ретроградную фазу 3 октября заставит пересмотреть личные отношения и, возможно, вернет людей из прошлого.

Овен

Для Овнов неделя пройдет под импульсом недавнего полнолуния. Из-за оппозиции Марса и Плутона терпение представителей этого знака окажется на пределе. Астрологи советуют избегать конфликтов, беречь нервы, занять позицию наблюдения и уделять время заземляющим практикам или спорту.

Лев

Львы ощутят прилив активности с переходом Марса в их знак, однако тот же аспект с Плутоном может создать напряжение с партнерами. Представителям знака рекомендуют отказаться от попыток контролировать чужое мнение, не стремиться к искусственному привлечению внимания и просто решать вопросы по мере их поступления.

Весы

Весам предстоит справиться с последствиями полнолуния в Овне, которое могло вызвать путаницу и сомнения в близких людях. Сейчас важно выстроить четкие личные границы, не втягиваться в чужие драмы и не принимать поспешных решений на эмоциях. После короткой паузы ситуация полностью стабилизируется.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стало известно, кого из знаков зодиака ждет мощный прорыв.

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Канат Болысбек
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