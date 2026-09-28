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Пять знаков зодиака ждут новые возможности, деньги и прилив сил

Мужчина, женщина, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 08:03 Фото: pexels
28 сентября 2026 года Марс входит в знак Льва. Согласно астрологическому прогнозу, это принесет некоторым знакам зодиака больше энергии, решительности и желания действовать, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, успех связан с началом чего-то нового и смелого.

Лев

Марс в вашем знаке подарит прилив сил и мотивации. Это подходящий момент, чтобы взяться за амбициозную цель, завершить давно начатый проект или вернуться к любимому занятию. Вы почувствуете уверенность в своих силах и сможете действовать самостоятельно.

Телец

Вы сможете уделить больше внимания близким, решить накопившиеся бытовые вопросы и задуматься о долгосрочных планах. Семья станет для вас надежной опорой, которая поможет двигаться вперед.

Рак

День заставит по-новому взглянуть на деньги и личные ценности. Вам захочется более рационально распоряжаться средствами, отказаться от ненужных покупок и продумать, как лучше использовать имеющиеся ресурсы.

Козерог

У вас появится желание путешествовать и строить планы на отпуск. Даже если поездка пока кажется далекой перспективой, четкая цель поможет вам сосредоточиться на работе и начать откладывать средства.

Рыбы

Марс поможет вам сосредоточиться на здоровье и образе жизни. Вы сможете пересмотреть режим тренировок, питание и повседневные привычки. Кроме того, появится энергия для решения бытовых вопросов, которые вы долго откладывали.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы знаки зодиака, которые столкнутся с неожиданными переменами.

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Айсулу Омарова
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