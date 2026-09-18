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Советы

Собаки, отличающиеся фатальной верностью одному хозяину

чау чау, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 14:59 Фото: wikimedia
Есть породы собак, для которых человек – не просто друг или сосед по дому, а единственный жизненный ориентир чуть ли не на всю жизнь. Их глубокая привязанность при смене владельца может привести к болезненным последствиям, сообщает Zakon.kz.

Такие собаки при смене жилья и хозяина могут впасть в апатию, стать замкнутыми и даже попытаться найти прежний дом.

Эксперты назвали 5 пород, представители которых особенно сильно проникаются к своим владельцам.

Ротвейлер

ротвеллер, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 14:59

Фото: wikimedia

Отличаются самостоятельностью и высоким интеллектом. Взрослой собака часто выделяет одного конкретного человека, чьи команды считает безусловными. Если заменить лидера, она может долго игнорировать нового владельца, пытаясь отыскать прежнего хозяина. Это не признак агрессии, а результат сложной внутренней настройки породы.

"Собаки с ярко выраженным чувством привязанности крайне тяжело переживают разрыв привычных социальных связей. Попытка навязать свою волю в первые дни после переезда приведет лишь к отчуждению", – объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по поведению животных Павел Смирнов.

Чау-чау

чау чау, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 14:59

Фото: wikimedia

Они однолюбы. Независимый нрав чау-чау заставляет их крайне осторожно относиться к новым людям. После смены владельца такая собака может долго держать дистанцию, игнорировать попытки контакта или обучения. Давление в таких ситуациях недопустимо - комфортный микроклимат отношений строится исключительно на взаимном уважении к личному пространству.

Питбультерьер

питбультерьер, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 14:59

Фото: wikimedia

Питбультерьеры ориентированы на максимально тесное взаимодействие с человеком. Утрата прежнего владельца для них – тяжелый удар, который часто приводит к развитию замкнутости. Новому хозяину предстоит долгая работа по восстановлению эмоционального фона собаки.

Это очень чуткие псы, и если контакт сформирован, они становятся преданными компаньонами, однако сам процесс адаптации требует высокого уровня осознанности и правильной организации пространства для комфортного проживания питомца.

Кавказская овчарка

кавказская овчарка, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 14:59

Фото: wikimedia

Для них фигура хозяина неразрывно связана с понятием вожака стаи. Этот авторитет не переходит "по наследству" при смене владельца. Последовательность действий, спокойствие и понимание природы породы – единственные способы заслужить лояльность.

Хаски

хаски, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 14:59

Фото: wikimedia

Хаски ценят свободу и независимость. Они не созданы для слепого подчинения, а выбирают партнерские отношения. Если между хаски и новым владельцем нет искреннего интереса, собака будет искать пути к побегу.

Эксперты ранее перечислили породы собак, которые идеально подойдут людям, любящим бег и активные прогулки.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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