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Три знака зодиака смогут наконец отпустить тревоги

тревожность у знаков зодиака , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 18:21 Фото: pixabay
29 сентября 2026 года для трех знаков зодиака может стать точкой, после которой постоянные переживания и бесконечные размышления начнут постепенно отступать, сообщает Zakon.kz.

Ретроградный Хирон в астрологической трактовке связывают с периодом внутренней работы и переосмысления старых душевных переживаний. И именно сейчас некоторым представителям зодиакального круга будет легче взять свои тревоги под контроль. Об этом пишет издание YourTango.

Речь не идет о том, что все проблемы исчезнут в одно мгновение. Скорее, появится понимание, что далеко не на всё в жизни мы способны повлиять, а значит, не стоит отдавать этому все свои силы.

Рак

Для Раков отказ от привычки постоянно беспокоиться может оказаться непростой задачей. Одно дело – захотеть перестать переживать, и совсем другое – не поддаться искушению снова прокручивать в голове тревожные мысли. Однако 29 сентября Раки могут почувствовать, что наконец нашли способ разорвать этот круг. Они начинают понимать, что нет смысла расходовать энергию на обстоятельства, которые невозможно изменить.

Это не означает, что тревоги исчезнут сами собой. Напротив, потребуется внутренняя работа, концентрация и определенные усилия. Раки постепенно учатся воспринимать свои переживания не как неотъемлемую часть себя, а как нечто, с чем можно справляться.

Дева

Девы давно привыкли всё анализировать, иногда настолько тщательно, что одна мысль превращается в бесконечный поток новых вопросов и сомнений. Тревога для них могла стать настолько привычной, что воспринималась почти как постоянный спутник. Но 29 сентября ситуация способна измениться.

В период ретроградного Хирона Девы могут почувствовать, что пришло время отпустить хотя бы часть накопившегося стресса. Они уже понимают, что бесконечное обдумывание одной и той же темы редко приносит желаемые ответы, однако теперь появляется готовность действительно что-то изменить. Свои тревоги Девы начинают воспринимать как незваного гостя, того, кому вполне можно сказать "нет". Это не означает смириться с происходящим или отказаться от попыток что-либо изменить. Напротив, речь идет о способности отличать то, что действительно требует внимания, от мыслей, которые лишь отнимают силы.

Скорпион

Для Скорпионов тревоги порой способны занимать слишком много внутреннего пространства. Однако 29 сентября представители этого знака могут наконец научиться отделять свои переживания от всего остального, не позволяя им полностью поглощать себя. Особенно важным становится вопрос контроля. Скорпионы не любят ощущать, что кто-то или что-то управляет ими. И в данном случае таким "контролирующим" фактором оказывается не другой человек, а собственное беспокойство.

Осознание этого может стать переломным моментом. Скорпиону важно почувствовать, что тревога не обязана определять его решения, настроение и восприятие происходящего. В период ретроградного Хирона появляется возможность взглянуть на собственное внутреннее состояние иначе и начать принимать более взвешенные решения в отношении своего эмоционального благополучия.

Астрологическая трактовка этого периода предлагает не ждать этим знакам зодиака мгновенного исчезновения проблем, а постепенно учиться контролировать собственную реакцию на них.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее мы сообщали, что пять знаков зодиака ждут новые возможности, деньги и прилив сил.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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