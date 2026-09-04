Можно ли продать госномер вместе с авто: казахстанцам разъяснили правила

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали о том, что можно делать с государственным номером при продаже автомобиля, сообщает Zakon.kz.

С вопросом к специалистам обратился житель Казахстана.

"Могу ли я при продаже авто продать также свой госномер новому владельцу?" – интересовался казахстанец.

Сотрудники корпорации подробно разъяснили процедуру.

"Обычный государственный регистрационный номер продать или переоформить на нового владельца автомобиля нельзя, поскольку он является собственностью государства". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Если же, продолжают специалисты, это номер повышенного спроса, его можно переоформить на родителей, детей или супруга, а также получить по наследству.

"На покупателя автомобиля это правило не распространяется". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

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