Можно ли продать госномер вместе с авто: казахстанцам разъяснили правила
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали о том, что можно делать с государственным номером при продаже автомобиля, сообщает Zakon.kz.
С вопросом к специалистам обратился житель Казахстана.
"Могу ли я при продаже авто продать также свой госномер новому владельцу?" – интересовался казахстанец.
Сотрудники корпорации подробно разъяснили процедуру.
"Обычный государственный регистрационный номер продать или переоформить на нового владельца автомобиля нельзя, поскольку он является собственностью государства".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
Если же, продолжают специалисты, это номер повышенного спроса, его можно переоформить на родителей, детей или супруга, а также получить по наследству.
"На покупателя автомобиля это правило не распространяется".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
Немного ранее казахстанцам рассказывали о важной детали при получении водительских прав. Читайте об этом тут.
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