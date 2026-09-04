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Можно ли продать госномер вместе с авто: казахстанцам разъяснили правила

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номера машин, получение госномера, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 09:55 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали о том, что можно делать с государственным номером при продаже автомобиля, сообщает Zakon.kz.

С вопросом к специалистам обратился житель Казахстана.

"Могу ли я при продаже авто продать также свой госномер новому владельцу?" – интересовался казахстанец.

Сотрудники корпорации подробно разъяснили процедуру.

"Обычный государственный регистрационный номер продать или переоформить на нового владельца автомобиля нельзя, поскольку он является собственностью государства".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Если же, продолжают специалисты, это номер повышенного спроса, его можно переоформить на родителей, детей или супруга, а также получить по наследству.

"На покупателя автомобиля это правило не распространяется".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Немного ранее казахстанцам рассказывали о важной детали при получении водительских прав. Читайте об этом тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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