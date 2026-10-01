Что посмотреть: восемь триллеров без очевидного убийцы, в которых подозревают всех

Есть фильмы, в которых убийца известен почти сразу, и дальше приходится ждать, когда его наконец раскроют. В других же фильмах преступник прячется среди персонажей, а у каждого из них есть причина что-то скрывать, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из фильмов, в которых подозрения меняются буквально каждые десять минут, поэтому финальная развязка в них непредсказуема.

Дьявол (2010)

Пятеро незнакомцев заходят в лифт небоскреба, который внезапно останавливается между этажами. Сначала ситуация выглядит обычной аварией, но затем внутри происходит первое странное событие. Люди начинают подозревать друг друга, а с каждой новой попыткой разобраться становится только хуже. Снаружи полиция пытается понять, что происходит внутри кабины, но получить нормальную информацию почти невозможно. Самое неприятное здесь заключается в ограниченном пространстве – персонажам буквально некуда деться друг от друга.

"Девушка в поезде" (2016)

Рэйчел каждый день ездит на поезде мимо домов, где когда-то жила вместе с бывшим мужем. Из окна она наблюдает за молодой парой и постепенно начинает воспринимать их жизнь как маленькую идеальную историю. Однажды женщина замечает нечто подозрительное, а вскоре узнает, что девушка из дома исчезла. Рэйчел уверена, что видела важную деталь, но из-за проблем с алкоголем никто не спешит воспринимать ее слова всерьез.

"Прежде чем я усну" (2013)

Кристин просыпается каждое утро и не понимает, где находится и что произошло с ней накануне. После серьезной травмы она потеряла способность сохранять новые воспоминания, поэтому каждый день приходится начинать практически с нуля. Муж Бен рассказывает ей о прошлом и объясняет, почему ее жизнь сложилась именно так. Однако Кристин постепенно начинает сомневаться в его словах. Она тайно записывает себя на камеру, чтобы сохранить воспоминания и разобраться в собственной истории.

"Убийство в Восточном экспрессе" (2017)

Поезд с большим количеством пассажиров оказывается идеальным местом для преступления. Один из пассажиров найден мертвым, а из-за снежной бури состав останавливается посреди пути. Убийца никуда не мог уехать, значит, он по-прежнему находится среди людей в вагонах. За расследование берется Эркюль Пуаро, которому приходится разговаривать практически с каждым пассажиром и проверять их показания.

"11:14" (2003)

Все начинается с того, что на машину Джека прямо посреди ночной дороги падает человеческое тело. Мужчина пытается понять, откуда оно взялось и что вообще произошло, но дальше становится только страннее. История постепенно переключается на других людей, которые в тот же вечер оказались рядом с местом происшествия. У каждого своя версия событий, а некоторые поступки выглядят подозрительно даже без учета того, чем заканчивается ночь. Фильм показывает произошедшее с разных точек зрения, поэтому одна и та же ситуация постепенно получает совершенно другое объяснение.

Идентификация (2003)

Десять незнакомцев оказываются в придорожном мотеле, отрезанном от внешнего мира сильным ливнем. Связи почти нет, дорогу перекрывает вода, а выбраться из этого места быстро не получится. Затем один из постояльцев погибает, после чего становится понятно, что случайностью происходящее уже не назовешь. Люди начинают присматриваться друг к другу.

Воспоминания об убийстве (2003)

В небольшом корейском городе происходит серия убийств, и местная полиция пытается найти виновного. Расследование превращается в тяжелую работу с кучей неподтвержденных версий, потому что нормальных улик нет. Местные детективы привыкли добиваться признаний довольно жесткими методами и хватают подозреваемых одного за другим. Позже к делу подключается следователь из Сеула, который пытается восстановить последовательность преступлений.

"Исчезнувшая" (2014)

В день пятой годовщины свадьбы Эми Данн исчезает из дома, а ее муж Ник практически сразу оказывается в центре внимания полиции. В доме находят следы борьбы, некоторые детали указывают на возможное преступление, а поведение Ника вызывает все больше вопросов. Сам он утверждает, что не знает, куда делась жена, но его рассказы о семейной жизни постепенно начинают расходиться с тем, что выясняют следователи.

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