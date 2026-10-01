#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
440.86
500.77
5.27
Советы

Что посмотреть: восемь триллеров без очевидного убийцы, в которых подозревают всех

Сцена, актер, фильм, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 07:40 Фото: кадр из фильма "Дьявол (2010)"
Есть фильмы, в которых убийца известен почти сразу, и дальше приходится ждать, когда его наконец раскроют. В других же фильмах преступник прячется среди персонажей, а у каждого из них есть причина что-то скрывать, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из фильмов, в которых подозрения меняются буквально каждые десять минут, поэтому финальная развязка в них непредсказуема.

Дьявол (2010)

Пятеро незнакомцев заходят в лифт небоскреба, который внезапно останавливается между этажами. Сначала ситуация выглядит обычной аварией, но затем внутри происходит первое странное событие. Люди начинают подозревать друг друга, а с каждой новой попыткой разобраться становится только хуже. Снаружи полиция пытается понять, что происходит внутри кабины, но получить нормальную информацию почти невозможно. Самое неприятное здесь заключается в ограниченном пространстве – персонажам буквально некуда деться друг от друга.

"Девушка в поезде" (2016)

Рэйчел каждый день ездит на поезде мимо домов, где когда-то жила вместе с бывшим мужем. Из окна она наблюдает за молодой парой и постепенно начинает воспринимать их жизнь как маленькую идеальную историю. Однажды женщина замечает нечто подозрительное, а вскоре узнает, что девушка из дома исчезла. Рэйчел уверена, что видела важную деталь, но из-за проблем с алкоголем никто не спешит воспринимать ее слова всерьез.

"Прежде чем я усну" (2013)

Кристин просыпается каждое утро и не понимает, где находится и что произошло с ней накануне. После серьезной травмы она потеряла способность сохранять новые воспоминания, поэтому каждый день приходится начинать практически с нуля. Муж Бен рассказывает ей о прошлом и объясняет, почему ее жизнь сложилась именно так. Однако Кристин постепенно начинает сомневаться в его словах. Она тайно записывает себя на камеру, чтобы сохранить воспоминания и разобраться в собственной истории.

"Убийство в Восточном экспрессе" (2017)

Поезд с большим количеством пассажиров оказывается идеальным местом для преступления. Один из пассажиров найден мертвым, а из-за снежной бури состав останавливается посреди пути. Убийца никуда не мог уехать, значит, он по-прежнему находится среди людей в вагонах. За расследование берется Эркюль Пуаро, которому приходится разговаривать практически с каждым пассажиром и проверять их показания.

"11:14" (2003)

Все начинается с того, что на машину Джека прямо посреди ночной дороги падает человеческое тело. Мужчина пытается понять, откуда оно взялось и что вообще произошло, но дальше становится только страннее. История постепенно переключается на других людей, которые в тот же вечер оказались рядом с местом происшествия. У каждого своя версия событий, а некоторые поступки выглядят подозрительно даже без учета того, чем заканчивается ночь. Фильм показывает произошедшее с разных точек зрения, поэтому одна и та же ситуация постепенно получает совершенно другое объяснение.

Идентификация (2003)

Десять незнакомцев оказываются в придорожном мотеле, отрезанном от внешнего мира сильным ливнем. Связи почти нет, дорогу перекрывает вода, а выбраться из этого места быстро не получится. Затем один из постояльцев погибает, после чего становится понятно, что случайностью происходящее уже не назовешь. Люди начинают присматриваться друг к другу.

Воспоминания об убийстве (2003)

В небольшом корейском городе происходит серия убийств, и местная полиция пытается найти виновного. Расследование превращается в тяжелую работу с кучей неподтвержденных версий, потому что нормальных улик нет. Местные детективы привыкли добиваться признаний довольно жесткими методами и хватают подозреваемых одного за другим. Позже к делу подключается следователь из Сеула, который пытается восстановить последовательность преступлений.

"Исчезнувшая" (2014)

В день пятой годовщины свадьбы Эми Данн исчезает из дома, а ее муж Ник практически сразу оказывается в центре внимания полиции. В доме находят следы борьбы, некоторые детали указывают на возможное преступление, а поведение Ника вызывает все больше вопросов. Сам он утверждает, что не знает, куда делась жена, но его рассказы о семейной жизни постепенно начинают расходиться с тем, что выясняют следователи.

Ранее мы предлагали к просмотру подборку детективных сериалов, где правду приходится собирать по кусочкам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Актеры, фильм, сцена
07:27, 22 августа 2026
Что посмотреть: 10 захватывающих фильмов, после которых вы начнете бояться лесов и деревень
Актеры, сцена, машина
08:44, 12 июня 2026
Что посмотреть: 30 самых жутких фильмов о серийных убийцах в истории
Сцена, актеры, фильм
06:40, 17 сентября 2026
Что посмотреть: подборка детективов, где зрителю придется самому искать виновного
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Батыр Тенизбай обнимает соперника
07:19, Сегодня
Исторический чемпион из Казахстана Тенизбай уступил в первом же бою на Азиаде в Японии
Ернур Фидахметов уступил в первой схватке на Азиаде
06:55, Сегодня
Борец Ернур Фидахметов уступил японцу в четвертьфинале Азиады
Джастина Гейджи назвали аутсайдером в поединке с Арманом Царукяном
06:22, Сегодня
Кормье назвал Гейджи аутсайдером в потенциальном бою с Царукяном
Нуржан Батырбеков является победителем Азиатских пляжных игр-2026 в китайском городе Санья.
05:51, Сегодня
Казахстанский джитсер Нуржан Батырбеков с победы стартовал на Азиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: