Что посмотреть: подборка детективных сериалов, где правду приходится собирать по кусочкам

Обычно детектив начинается понятно: происходит преступление, находятся подозреваемые. Дальше детективам остается только найти виновного. С некоторыми сериалами Netflix все устроено гораздо хитрее, сообщает Zakon.kz.

Здесь проблема не только в том, кто совершил преступление, но и в том, кому вообще можно верить.

Издание iXBT составило подборку из сериалов, где зрителю приходится собирать правду из обрывков разговоров, воспоминаний и случайных деталей.

Скучаю по тебе (мини-сериал 2025)

Для детектива иногда достаточно одного лица на экране смартфона. Кат Донован неожиданно видит в приложении для знакомств фотографию своего бывшего жениха – человека, который исчез из ее жизни много лет назад. Кат работает детективом и довольно быстро понимает, что возвращение бывшего связано не только с ее личным прошлым. Начинается расследование, в котором одно открытие тянет за собой другое.

Убийства в Оре (сериал 2025)

Шведский горнолыжный курорт кажется не самым очевидным местом для большого расследования. Но после исчезновения молодой девушки местной полиции приходится искать ответы среди людей, которые предпочитают не вспоминать неприятные события. К делу подключается полицейская из Стокгольма, которая приехала в Оре после личных проблем. Вместе с местным детективом она пытается понять, что произошло с пропавшей девушкой.

Стеклянная кукушка (мини-сериал 2025)

После пересадки сердца молодая врач Клара решает узнать больше о человеке, чье сердце получила. Ради этого она отправляется в небольшой горный город, где когда-то жил ее донор. Но вместо спокойного знакомства с его прошлым Клара обнаруживает целую цепочку загадочных событий. В городе десятилетиями происходят исчезновения и другие трагедии, а некоторые из них неожиданно оказываются связаны с семьей ее донора.

Те, кто выжил (мини-сериал 2025)

В небольшом австралийском городке Эвелин-Бэй 15 лет назад произошла трагедия, которая навсегда изменила несколько семей. Трое молодых людей погибли, а оставшиеся жители научились жить с этим прошлым. Старое дело начинает всплывать снова, и выясняется, что жители города помнят прошлое совсем по-разному.

Стеклянный купол (мини-сериал 2025)

Лейла возвращается в небольшой шведский город, где прошло ее детство. Когда-то она сама стала жертвой похищения, а теперь новое исчезновение девочки заставляет ее снова столкнуться с прошлым. На первый взгляд, это два разных преступления, разделенных годами. Но чем глубже Лейла погружается в расследование, тем больше сходств обнаруживает.

Бодкин (сериал 2024)

Трое создателей подкаста о настоящих преступлениях приезжают в небольшой ирландский городок, чтобы разобраться в исчезновении людей, произошедшем много лет назад. На первый взгляд, это обычная попытка раскопать старое нераскрытое дело. Но чем дальше герои продвигаются, тем сильнее меняется первоначальная версия событий.

Хороших девочек не убивают (сериал 2024)

Пиппа Фитц-Амоби не согласна с официальной версией старого убийства. Пять лет назад в небольшом английском городке погибла школьница, а ее знакомого признали виновным. Однако Пиппа начинает собственное расследование и довольно быстро обнаруживает, что привычная история имеет слишком много дыр. Кто-то когда-то очень постарался, чтобы определенная версия событий стала единственной.

Идеальная пара (сериал 2024)

На свадьбе в богатой семье все должно было пройти идеально, но праздник заканчивается обнаружением тела. После этого практически каждый гость автоматически превращается в подозреваемого. Главная проблема для расследования заключается в том, что за красивым фасадом семьи скрывается слишком много старых конфликтов.

В лесу, где никого нет (мини-сериал 2024)

Тихий летний сезон неожиданно заканчивается кошмаром после появления загадочной постоялицы в загородном доме. Параллельно другая история разворачивается в мотеле, где появление странного гостя также приводит к преступлению. Постепенно две линии начинают перекликаться, а обычные люди оказываются втянуты в события, которые совершенно не контролируют.

Отдел нераскрытых дел (сериал 2025)

После трагического происшествия детектив Карл Мёрк получает новое назначение и возглавляет отдел, созданный для расследования старых нераскрытых дел. Его первое серьезное расследование связано с исчезновением женщины, дело которой много лет считалось практически безнадежным. Мёрк собирает небольшую команду и начинает заново изучать материалы, которые другие уже успели списать со счетов.

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