Квитанции на имя нового владельца: как переоформить лицевой счет в Алматы

ТОО "Алматинские тепловые сети" сегодня, 1 октября 2026 года, опубликовало полезную памятку о том, как изменить владельца лицевого счета в квитанции, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего для переоформления лицевого счета на нового владельца необходимо написать заявление, в котором нужно указать номер лицевого счета и адрес объекта.

Также следует приложить следующие документы:

справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках (можно получить в ЦОНе или на портале egov.kz);

копию договора (купли-продажи, мены, дарения и т. д.);

копию удостоверения личности владельца.

Далее все перечисленные документы необходимо отправить на электронную почту предприятия: info@alts.kz или через портал eOtinish.

В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) днем ранее, 30 сентября 2026 года, выпустили ценную памятку, напомнив казахстанцам о том, как проверить историю владения автомобилем онлайн.