Квитанции на имя нового владельца: как переоформить лицевой счет в Алматы
Фото: pexels
ТОО "Алматинские тепловые сети" сегодня, 1 октября 2026 года, опубликовало полезную памятку о том, как изменить владельца лицевого счета в квитанции, сообщает Zakon.kz.
Прежде всего для переоформления лицевого счета на нового владельца необходимо написать заявление, в котором нужно указать номер лицевого счета и адрес объекта.
Также следует приложить следующие документы:
- справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках (можно получить в ЦОНе или на портале egov.kz);
- копию договора (купли-продажи, мены, дарения и т. д.);
- копию удостоверения личности владельца.
Далее все перечисленные документы необходимо отправить на электронную почту предприятия: info@alts.kz или через портал eOtinish.
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) днем ранее, 30 сентября 2026 года, выпустили ценную памятку, напомнив казахстанцам о том, как проверить историю владения автомобилем онлайн.
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