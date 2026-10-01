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Квитанции на имя нового владельца: как переоформить лицевой счет в Алматы

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 17:48 Фото: pexels
ТОО "Алматинские тепловые сети" сегодня, 1 октября 2026 года, опубликовало полезную памятку о том, как изменить владельца лицевого счета в квитанции, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего для переоформления лицевого счета на нового владельца необходимо написать заявление, в котором нужно указать номер лицевого счета и адрес объекта.

Также следует приложить следующие документы:

  • справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках (можно получить в ЦОНе или на портале egov.kz);
  • копию договора (купли-продажи, мены, дарения и т. д.);
  • копию удостоверения личности владельца.

Далее все перечисленные документы необходимо отправить на электронную почту предприятия: info@alts.kz или через портал eOtinish.

В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) днем ранее, 30 сентября 2026 года, выпустили ценную памятку, напомнив казахстанцам о том, как проверить историю владения автомобилем онлайн.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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